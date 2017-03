(Nguồn: western digital.com)



Tuy nhiên, để có khả năng về tài chính và hiểu biết dựng lên được một cỗ máy HTPC không phải là chuyện đơn giản và sự ra đời của các thiết bị trình chiếu HD trở thành một xu thế mới.

Rẻ và dễ sử dụng

Ngay thời điểm đầu, khi HTPC (Home theater personal computer - những chiếc máy tính có cấu hình mạnh, để phục vụ giải trí tại nhà) trở thành trào lưu thì đã xuất hiện những thiết bị HD song hành, được bày bán qua các diễn đàn và các kênh phân phối bán lẻ. Thiết kế gọn gàng, chủng loại đa dạng và nhất là giá thành thấp hơn nhiều so với một HTPC nên HD box trở thành thiết bị "hot hàng" trong nhiều tháng qua.

Nếu HTPC là một chiếc máy tính với thành phần cấu thành hoàn chỉnh là những linh kiện chọn lọc và cao cấp để cấu thành một máy tính giải trí đa phương tiện thì HD box là những bộ phát tín hiệu hỗ trợ các chuẩn video HD thông thường như Avi, MPEG4, Mkv, H.264... Chúng vận hành theo nguyên tắc "cắm là chạy", do đó người mua thay vì phải mày mò lắp ráp từng linh kiện như HTPC thì có thể mua một HD box về và thưởng thức tệp tin video chất lượng cao dễ như kết nối một đầu DVD vào máy tính vậy.

Hỗ trợ các chuẩn video đa dạng, thêm vào đó, các HD box đều có kết nối khá toàn diện. Ví dụ như cổng âm thanh quang (optical) cho phép xuất ra âm thanh 5.1 với chất lượng trọn vẹn. Hay dây HDMI hỗ trợ từ HD Ready cho đến Full HD giúp người xem có thể thưởng thức trọn vẹn các bộ phim bất kỳ độ phân giải nào. Thêm vào đó, HD box khắc phục được yếu điểm chết người của HTPC, đó là việc luôn được bán kèm một remote. Nếu sở hữu một HTPC, muốn thao tác từ xa, bạn sẽ phải tinh chỉnh khá lằng nhằng kèm với việc phải mua 1 remote "bèo" thì của Soundgrap Hàn Quốc với giá xấp xỉ 700 ngàn, hoặc "xịn" của Logitech giá vài trăm USD. Còn với HD box, giao diện đơn giản, trực quan tích hợp cùng remote sẽ giúp cho ngay kể cả người "ngoại đạo" với IT cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Anh Linh, một "tín đồ" HD film cho biết: "Tôi chọn HD box vì giá thành hợp lý, nhỏ gọn và dễ sử dụng. Thậm chí con trai tôi 4 tuổi ở nhà cũng biết cách tự bật và xem hoạt hình bằng thiết bị này".

Còn Dũng, một thành viên Handheldvn cho biết, thay vì bỏ ra 400 USD chỉ mới vừa đủ để lắp một máy tính chơi HD tầm thấp thì đã có thể sắm được một bộ HD box hợp lý đã bao gồm cả loa 5.1 và ổ cứng 1Terabyte để lưu phim.

Sản phẩm đầu tiên khuấy động làng giải trí HD Việt Nam là loạt sản phẩm của TViX. Mặc dù xuất xứ từ Hàn Quốc, nhưng thương hiệu được lấy tên "ăn theo" chuẩn codec DiVX nổi tiếng nên dễ làm người mua tưởng rằng đây là một thiết bị được hãng này sản xuất. Gần đây nhất, nhà phân phối DVICO của TViX hứa hẹn sẽ cho ra mắt sản phẩm TViX M6600 đời mới với những tính năng mới như hỗ trợ giao diện tiếng Việt, chơi đa định dạng HD và có khả năng kết nối wifi, truyền hình số mặt đất DTS (của VTC).

Đã có lúc trên thị trường cháy hàng các sản phẩm TViX, thậm chí, trên diễn đàn Handheldvn, muốn sở hữu một sản phẩm phải đặt hàng trước cả tháng. Tuy nhiên, với giá thành trên 500 USD thì TViX vẫn là một sản phẩm thuộc top "hạng sang" và những dân chơi HD mới vào nghề vẫn còn là quá cao cấp. Chính vì thế sự xuất hiện của những thiết bị dưới 200 USD đã thực sự khuấy động trào lưu HD nghiệp dư tại Việt Nam.

Xuất hiện dưới đường xách tay, không thông qua nhập khẩu chính ngạch, các thương hiệu như Kaiboer, Western Digital nhanh chóng được cộng đồng HD đón nhận bởi giá thành hợp lý của chúng.

Lấy ví dụ như thiết bị HD box của Western Digital. Đây là HD box có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay, chưa tới 150 USD. Tổng chi phí đầu tư người mua phải đầu tư thêm là 100 USD cho ổ cứng lắp ngoài dung lượng cỡ 500GB trở lên, khoảng 100 USD cho bộ loa 5.1 tầm thấp, sẽ cấu thành một bộ giải trí HD hoàn chỉnh.

Tiền nào của nấy



TViX M7000A/7010A thiết kế đẹp nhưng giá thành cao (Nguồn: voz.com)

Tất nhiên giá thành sẽ quyết định chất lượng và tính năng của các HD box, nhưng bên cạnh đó là những ưu, khuyết điểm mà nhà sản xuất đưa vào sẽ làm người mua nên cân nhắc.

Nếu TViX M7000/M7010A hiện đang là sản phẩm cao cấp nhất trong thị phần HD box với việc có sẵn ổ cứng 1TB gắn trong cùng thiết kế đẹp mắt thì những khuyết điểm của dòng sản phẩm này không phải là không đáng lưu ý.

Đó là việc chưa hỗ trợ bộ phụ đề tệp tin SRT font Unicode. Nếu người xem muốn thưởng thức film cùng phụ đề Việt ngữ bắt buộc phải trải qua một công đoạn chuyển đổi định dạng text của các tệp tin phụ đề SRT sang bitmap (IDX) mới có thể hiển thị được. Tuy nhiên, độ hiển thị font chữ cũng không sắc nét cho lắm.

Thành viên Chip của diễn đàn Vozforums đã có bài đánh giá khá kỹ về sản phẩm này và đi đến kết luận chơi HD trên TViX cho hiệu năng kém trong khâu hiển thị hình ảnh với sắc độ không thật.

Còn với Western Digital Media Player, được cộng đồng chào đón như một "người hùng giá rẻ" thì sau một thời gian sử dụng đều có những đánh giá khá thấp. Đó là việc chưa hỗ trợ chuẩn âm thanh DTS cho hiệu ứng âm thanh đa chiều vốn là điểm mạnh của các film HD. Thêm vào đó, khi chơi các tệp tin FullHD 1080p thì WD box thi thoảng gặp hiện tượng vỡ hình hoặc giật, chậm hình. Và nếu bỏ chút công sức, bạn có thể dễ dàng tìm được một chủ đề rao bán lại sản phẩm trên các diễn đàn mua bán trực tuyến thiết bị điện tử.

Việc chơi các tựa film HD đã trở thành một trào lưu phổ biến và trong một tương lai gần, đây có thể coi là một thú giải trí mới, kích cầu cả một nền công nghiệp giải trí. Bản thân các gã khổng lồ như Apple iTunes hay Sony Etertainment đều đã và đang có chiến dịch phát hành các tựa film qua chuẩn HD thông qua hình thức tải về qua Internet. Thêm vào đó, giá thành màn hình LCD đang ở mức rất hợp lý, cùng với các nhà sản xuất thiết bị HD box dần tối ưu sản phẩm của mình ắt hẳn sẽ tạo nên một hình thức giải trí mới thay thế những bộ phát DVD/CD tại gia.



