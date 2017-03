"Rồng may mắn" dự kiến sẽ tạo ra cơn sốt dành cho những người sưu tập USB trong năm 2012

Bà Nathan Su – Giám đốc Kinh doanh mảng Bộ nhớ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Kingston cho biết: “Tiếp nối sản phẩm USB "Thỏ may mắn" (linh vật của năm Mão tại một số quốc gia), USB "Rồng may mắn" lần này tiếp tục là một trong những dấu ấn quan trọng trong dòng USB Kingston Data Traveler 12 con giáp được ưa chuộng trong giới sưu tập USB trong vài năm trở lại đây. Với hai màu đỏ và vàng sống động tượng trưng cho sự thịnh vượng, dự kiến "Rồng may mắn" sẽ tạo ra một cơn sốt dành cho những người sưu tập USB trong năm 2012”.

"Rồng may mắn" được đóng gói trong những chiếc hộp độc đáo.

"Rồng may mắn" có thể sử dụng với tất cả các hệ điều hành (Windows 7, Window Vista, Windows XP, Mac OS X v.10.5.x+, Linux v 2.6.x+), được bảo hành 5 năm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí từ Kingston. Thông tin thêm có tại website www.kingston.com/vietnam.

