Vụ nổ đã được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại, sau đó, thông tin này được đăng tải lên Internet và thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Dựa vào những hình ảnh trong video bạn có thể thấy người đàn ông đã đưa viên pin lên miệng và cắn để kiểm tra chất lượng, giống như cách mà người ta dùng để kiểm tra vàng thật/giả. Ngay lập tức viên pin phát nổ và khói bốc lên, vụ việc đã khiến những khách hàng có mặt tại cửa hàng hoảng hốt.





May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ nổ. Lí giải cho hành động kể trên, trang Taiwan News cho biết các cửa hàng điện tử Trung Quốc nổi tiếng với việc bán hàng giả. Vì vậy, người đàn ông đó đã thử kiểm tra chất lượng bằng cách cắn viên pin.

Trước đó không lâu, Apple bị người dùng kiện vì cố tình làm chậm iPhone. Để giải quyết các mối quan tâm của khách hàng, công ty đã giảm giá bán iPhone 6 và pin thay thế, đồng thời hứa hẹn bản cập nhật sắp tới sẽ giúp cải thiện tuổi thọ pin trên iPhone.

Khi nâng cấp phiên bản mới, đa số thiết bị sẽ gặp tình trạng hao pin nhưng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau vài lần sạc. Tuy nhiên, nếu cảm thấy iPhone tụt pin nhanh hơn so với trước đó, người dùng có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để khắc phục.

1. Tắt chức năng định vị

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > Privacy (quyền riêng tư) > Location Services (dịch vụ định vị), sau đó tắt bớt các ứng dụng không cần thiết hoặc chỉ cho phép sử dụng vị trí khi dùng thay vì để luôn luôn. Ngoài ra, bạn cũng nên vô hiệu hóa tính năng Hey Siri bằng cách vào Settings (cài đặt) > Siri và vô hiệu hóa tùy chọn Hey Siri.





2. Kích hoạt chế độ nguồn điện thấp

Low Power Mode (chế độ nguồn điện thấp) sẽ tạm thời giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách hạn chế tải email, Hey Siri, vô hiệu hóa tính năng làm mới ứng dụng trong nền, tự động tải về và tắt một số hiệu ứng hình ảnh. Để kích hoạt, người dùng chỉ cần truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Battery (pin) > Low Power Mode (chế độ nguồn điện thấp). Lưu ý, khi sử dụng chế độ này, người dùng sẽ phải hy sinh một số tính năng, tự kiểm tra email hoặc tải dữ liệu theo cách thủ công...





3. Khởi động lại thiết bị

Khởi động lại thiết bị là cách đơn giản nhất giúp khắc phục các lỗi không rõ nguồn gốc.

iPhone X và bộ đôi iPhone 8/8 Plus được bổ sung nhiều tính năng mới, do đó thao tác khởi động lại cũng sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên, người dùng chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung), kéo xuống bên dưới và nhấp vào tùy chọn Shutdown (tắt máy). Sau đó nhấn im nút nguồn vài giây để mở lại máy (xuất hiện logo Apple). Ngoài ra, khi cắm sạc cho thiết bị, tự động iPhone X hoặc iPhone 8/8 Plus cũng sẽ mở lại.





Trên iPhone 7/7 Plus, chức năng khởi động lại đã được chuyển sang nút Volume Down (giảm âm lượng). Đầu tiên, bạn nhấn giữ nút nguồn ở cạnh phải thiết bị, đồng thời bấm cùng lúc phím giảm âm lượng và chờ một lát cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Tương tự, đối với iPhone 6S Plus trở về trước, người dùng chỉ cần nhấn cùng lúc phím Home và phím nguồn cho đến khi logo Apple xuất hiện trên màn hình.

Cuối cùng, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng cục sạc và dây cáp chính hãng. Thông thường những bộ sạc dỏm có dòng điện không ổn định, dễ gây nóng máy và hư hỏng thiết bị. Tất nhiên, bạn không cần phải sử dụng cáp sạc chính hãng từ Apple nhưng theo khuyến cáo của công ty thì chỉ nên sử dụng các loại phụ kiện có chứng nhận của Apple trên bao bì để hạn chế tình trạng chai pin.

