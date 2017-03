Là chiếc máy với định dạng cảm biến 4/3 thứ hai trên thị trường sau phiên bản đầu tiên G1, Lumix GH-1 có giá bán tại thị trường Mỹ tới 1.499 USD, gần gấp đôi mức các dòng DSLR bình dân như Canon EOS 500D hay Nikon D5000 (khoảng 800, 900 USD).

Không thể phủ nhận Lumix GH-1 có một số tính năng ưu việt so với các dòng DSLR bình dân như khả năng quay phim Full HD, màn hình xoay gập tiện dụng, thân hình gọn gàng… nhưng về đại thể, các tính năng chụp ảnh cũng tương tự như với máy DSLR truyền thống khác. Vì thế thật khó hiểu khi Panasonic lại "hét" giá lên cao quá mức cần thiết, mà theo một số nhận định, có lẽ mức giá trên trời này là do định dạng Micro Four Thirds (4/3) hiện thời chỉ có mình Panasonic độc diễn. Mặc dù định dạng này còn được hậu thuẫn bởi Olympus, nhưng dù đã hứa hẹn, model đầu tiên của hãng này cũng được dự đoán là sẽ có khả năng xuất hiện vào quý III năm nay.

Rất có thể, khi có cạnh tranh, dù không hẳn là từ đối thủ nhưng giá cho các máy ảnh định dạng 4/3 sẽ được kéo xuống mức hợp lý hơn. Còn với số tiền hiện tại thì định dạng này có vẻ chỉ phù hợp với những ai thích chơi hàng độc.