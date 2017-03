Mili Photo Printer là chiếc máy in ảnh nhỏ gọn và tiện dụng của hãng điện tử Mili (Mỹ), hãng chuyên sản xuất các phụ kiện dành cho thiết bị di động của Apple. Với kích cỡ nhỏ gọn, Mili Photo Printer có thể mang theo người dùng để in ảnh màu bất cứ lúc nào. Sản phẩm hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng iOS và Android.





Sản phẩm hỗ trợ in định dạng ảnh JPEG, với 16 triệu màu. Hộp mực kèm theo máy đã kiêm luôn giấy in, nên người dùng có thể in trực tiếp ảnh từ thiết bị di động, với kích cỡ ảnh 10x15cm. Sau khi hết mực in, người dùng có thể tháo rời hộp mực cũ và thay thế hộp mực mới dễ dàng.





Bên cạnh chức năng in ảnh trực tiếp, khi kết nối thiết bị di động với Mili Photo Printer, sản phẩm sẽ thực hiện cả chức năng sạc pin cho thiết bị.

Khám phá máy in ảnh cá nhân Mili Photo Printer :

Hộp đựng của chiếc máy in ảnh mini. Dock kết nối dành cho các thiết bị di động của Apple (các phiên bản của iPhone và iPod Touch). Khe xuất ảnh ở mặt trước của máy. Cổng USB được trang bị trên máy, dùng để kết nối với iPad và các smartphone sử dụng Android. Cổng nguồn nằm ở mặt sau máy (góc trên bên trái). Mặt dưới của máy in. Máy gọn nhẹ, có thể cầm dễ dàng bằng 1 tay. Tháo cạnh máy để lấy ống mực bên trong ra. Ống mực kèm giấy in bên trong. Kết nối iPhone qua dock cắm ở bên trên… … hoặc thông qua cổng kết nối USB ở cạnh bên. Ảnh sau khi in sẽ được xuất ra ở khe phía trước. Chiếc máy in độc đáo này có giá 4.490.000 đồng.

Theo Thủy Linh - Ảnh: Mai Triều Nguyên (Dân Trí)