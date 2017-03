Ảnh thực tế iPhone 6. Ảnh: The Verge.

Tính đến thời điểm ngày 11/9, đã có hàng chục doanh nghiệp bán hàng xách tay như CellphoneS, TechOne, Đào Toàn, PhonGee Color… và hệ thống bán hàng chính hãng FPT Shop, Thế Giới Di Động lần lượt đưa ra mức giá bán dự kiến của hai sản phẩm.

Hệ thống CellphoneS công bố giá bán dự kiến từ 25 triệu đồng cho iPhone 6 bản dung lượng 16GB, còn iPhone 6 Plus bản 16 GB từ 28 triệu đồng; TechOne công bố giá dự kiến từ 20 triệu đồng, Đào Toàn (Hà Nội) đưa ra giá dự kiến 27,99 triệu đồng cho iPhone 6 16GB…

Giá dự kiến tại CellphoneS của iPhone 6 Plus.

Trong khi đó, đại diện PhonGee Color (TP.HCM) tuyên bố trong vài ngày đầu về Việt Nam, iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ có giá từ 43 – 50 triệu đồng.

Ở các hệ thống bán hàng chính hãng, FPT, Thế Giới Di Động cũng đã đưa ra mức giá bán dự kiến thấp nhất từ 18 triệu đồng cho iPhone 6 bản dung lượng 16GB.

Liên quan đến giá bán dự kiến của iPhone 6 và iPhone 6 Plus, đại diện một hệ thống bán lẻ điện thoại tại Hà Nội khẳng định việc các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh hàng xách tay đưa ra mức giá có thể rất thấp từ 18 – 20 triệu thì cũng không có nhiều ý nghĩa tại thời điểm hiện nay, do giá bán thực tế sẽ được điều chỉnh rất lớn tại thời điểm có hàng tại Việt Nam.

Trao đổi với PV, một số khách hàng cho hay việc mỗi doanh nghiệp công bố một giá khác nhau, từ 20 – 50 triệu đồng tuy có khiến người tiêu dùng “hoa mắt chóng mặt” nhưng thực sự không phải là điều bất ngờ.

“Những sản phẩm iPhone trước đây như iPhone 4, 4S, 5 hay gần đây nhất là 5S, trong vài ngày đầu luôn bị làm giá lên rất cao, tới vài chục triệu đồng. Thế nên iPhone mới có cao hơn mức 50 triệu đồng, cũng không có gì lạ”, một khách hàng tại Thế Giới Di Động nói.

“Mức giá sẽ rất cao trong khoảng 1 tuần đầu tiên. Tất nhiên cũng như mọi năm, đây là mức giá dành cho những người chịu chơi, điều kiện kinh tế dư giả, còn tôi sẽ chờ khoảng 1 tháng sau đó”, anh Quang, một khách hàng tại Hà Nội có ý định sẽ mua iPhone 6 nhận định.

Còn theo thông tin ông Nguyễn Thế Kha, Phó Giám đốc F.Studio by FPT - chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam đưa ra ngày 10/9, cũng như các năm trước đây, iPhone 6 và iPhone 6 Plus hàng xách tay trong thời gian đầu sẽ có giá rất cao do hàng chính hãng được phân phối tại Việt Nam chậm hơn nhiều nước trên thế giới. Do đó, người tiêu dùng nên cân nhắc trước khi bỏ ra số tiền chênh lệch lớn để sở hữu sản phẩm.

Về thời gian iPhone mới được đưa về Việt Nam, nhiều doanh nghiệp bán hàng xách tay đã cho đặt hàng ngay từ ngày 10/9 và khẳng định sẽ đưa những sản phẩm đầu tiên về Việt Nam ngay trong ngày 19/9 (thời điểm bán ra tại thị trường Pháp, Mỹ, Anh, Canada, Australia, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản…), hoặc chậm hơn là 20/9.

Đối với hàng phân phối chính hãng, trong khi doanh nghiệp kinh doanh hàng chính hãng là VinaPhone cho hay hiện chưa nhận được thông báo của Apple về thời điểm sẽ cho các nhà mạng Việt Nam nhập hàng về bán, thì phía FPT đã dự kiến ngay cuối tháng 10/2014 sẽ có hàng.

Cũng đáng chú ý, ngay sau khi thông tin trên được FPT đưa ra, không ít người tiêu dùng bày tỏ nếu hàng phân phối chính hãng về Việt Nam ngay từ cuối tháng 10 tới, tức là sớm hơn rất nhiều so với các năm trước (thường rơi vào nửa cuối tháng 12 – PV), họ sẽ chờ để được mua sản phẩm chính hãng thay vì hàng xách tay.