Lỗi này đa phần là do máy tính thiếu driver của smartphone, do đó bạn chỉ cần tải về các bản cài đặt tương ứng theo link bên dưới rồi thử kết nối lại.

Google Nexus: Download Google Nexus Drivers



Samsung: Download Link 1 | Download Link 2



HTC: Download Link 1 | Download Link 2



LG: Download Link 1 | Download Link 2 (hoặc bạn có thể cài driver cho từng thiết bị cụ thể bằng cách vào trang web của LG > Search for product > Resources > Download driver).

ASUS: Download ASUS USB Drivers hoặc Download ASUS PC Suite

Nexus 7: Download Nexus 7 USB Drivers.

SONY: Download Sony PC Companion (Windows) | Download Sony Bridge (Mac)

Motorola: Download Link 1 | Download Link 2



Huawei: Download Link 1 | Download Link 2 hoặc Download HiSuite



ZTE: Download ZTE USB Driver.



DELL: Download DELL USB Drivers



Fujitsu: Download Fujitsu USB Drivers.



Intel: Download Intel Android USB Drivers.

Xiaomi: Download Link 1 | Download Link 2

Khi kết nối thiết bị vào máy tính thông qua cổng USB, bộ nhớ trong cũng như thẻ nhớ gắn ngoài sẽ được hiển thị trên giao diện My Computer. Bạn có thể sao chép nhạc, phim, hình ảnh… từ máy tính hoặc bộ nhớ trong sang thẻ nhớ gắn ngoài chỉ đơn giản bằng thao tác kéo thả dữ liệu hay Copy/Paste thông thường.

Để xem dung lượng của thẻ SD, có thể xem trên giao diện My Computer hoặc trực tiếp trên thiết bị Android bằng cách vào Settings > Storage và chuyển xuống phần SD card, xem tổng dung lượng của thẻ nhớ (Total space). Nếu muốn xóa toàn bộ dữ liệu trên thẻ, bạn có thể nhấn vào tùy chọn Erase external storage > Erase SD card. Ngoài ra, lưu ý khi rút thẻ SD ra khỏi thiết bị bạn nên tắt hẳn thiết bị hoặc sử dụng chế độ rút an toàn với tùy chọn Remove the external storage safety để bảo đảm sự an toàn của dữ liệu trên thẻ nhớ không bị gián đoạn đột ngột.

