1. Không thể nâng cấp lên phiên bản mới

Software update failure dù kết nối Internet hoàn toàn ổn định. Để khắc phục, bạn có thể cập nhật vào một thời điểm khác hoặc thông qua iTunes (phiên bản mới nhất ở địa chỉ Update để tải và cập nhật cho thiết bị. Khi tiến hành cập nhật hệ điều hành lên 9.0/9.1/9.2 ngay trên thiết bị iOS, thỉnh thoảng có thể gặp thông báo lỗidù kết nối Internet hoàn toàn ổn định. Để khắc phục, bạn có thể cập nhật vào một thời điểm khác hoặc thông qua iTunes (phiên bản mới nhất ở địa chỉ http://www.apple.com/itunes/download ). Trên giao diện iTunes, bạn nhấn vào biểu tượng iPhone thiết bị ở góc trái, chọnđể tải và cập nhật cho thiết bị.

Ngoài ra, nếu thiết bị không đủ không gian cho bộ cài sẽ xuất hiện thông báo Insuffient space for download. Lúc này, bạn chọn Allow app deletion để xóa đi một số ứng dụng không cần thiết vì chúng dễ dàng cài đặt lại sau khi cập nhật hoàn tất.

2. Không khởi động được thiết bị sau khi cập nhật

Khi cập nhật iOS 9.0/9.1 hoàn tất, thiết bị có thể gặp tình trạng không thể khởi động được. Lúc này bạn có thể hard-reset (khởi động cứng) bằng cách nhấn đồng thời phím Power và Home (khoảng 10-15 giây) đến khi thấy logo Apple xuất hiện. Ngoài ra, nếu pin của thiết bị quá cạn dẫn đến việc nhấn không lên nguồn, bạn chỉ việc cắm dây sạc vào khoảng 15 phút là thiết bị có thể hoạt động trở lại.





Nếu vẫn không có tiến triển, bạn vào chế độ Recovery Mode bằng cách tắt thiết bị và cắm vào máy tính thông qua cáp USB, nhấn giữ nút Home đến khi có thông báo kết nối thành công iTunes thì thả nút Home ra. Bạn nhấn OK ở thông báo iTunes has detected an iPhone in recovery mode, nhấn Restore để khôi phục thiết bị. Lưu ý quá trình này sẽ làm mất toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

