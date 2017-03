Nexus One được xem là đối thủ hàng đầu của iPhone. Ảnh: Missphone.

Apple đang dần dần thống trị làng smartphone bằng 3 phiên bản iPhone với màn hình cảm ứng thân thiện. Trong khi đó, Android "sinh sau đẻ muộn" so với điện thoại của "Quả táo" hơn một năm, nhưng được sự ủng hộ của nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Đầu năm nay, Google tiếp tục tiến sâu hơn vào thị trường điện thoại thông minh bằng việc ra mắt Nexus One, sản phẩm phần cứng đầu tiên mang thương hiệu của hãng. Năm 2010 được xem là thời điểm mà cuộc chiến giữa Android và iPhone diễn ra gay gắt nhất, nhiều nhà phân tích dự đoán, iPhone vẫn là số một, nhưng nền tảng của Google được xem là "ngôi sao đang lên".

Nexus One - chiếc di động được chờ đợi nhất của Google đầu năm nay được xem là đối thủ của iPhone, nhưng lại sở hữu nhiều điều khác biệt, cho dù bộ đôi này đều là những thiết bị màn hình chạm chuyên nghiệp.

Nhìn thiết kế ngoài, iPhone 3GS chắc chắn là model tạo nhiều thiện cảm hơn về sự bóng bẩy, đơn giản và thanh lịch. Trong khi đó, Nexus One trông nam tính trong lòng bàn tay.

Màn hình của iPhone 3,5 inch. Ảnh: Engadget.

Màn hình của Nexus One là Amoled, đường chéo 3,7 inch. Ảnh: Engadget.

Nexus One có màn hình rộng tới 3,7 inch, trong khi iPhone là 3,5 inch, đặc biệt, độ phân giải di động Google lên tới 800 x 480 pixel, gần gấp đôi so với iPhone (480 x 320 pixel), xét về khả năng hiển thị, Nexus One cho hình ảnh chi tiết hơn hẳn đối thủ.

Một trong những khác biệt chính là Nexus One sử dụng công nghệ Amoled của Samsung, cho hình ảnh rực rỡ hơn, trong khi iPhone vẫn sử dụng công nghệ TFT cổ điển. Tuy nhiên, lợi thế điện thoại Apple là nhìn tốt dưới ánh nắng. Trong phiên bản chính thức bán ra, Nexus One không có màn hình cảm ứng đa điểm, trong khi đây là công nghệ đặc trưng không thể không nhắc đến của iPhone.



iPhone ấn tượng với bộ nhớ trong lớn, 16 và 32 GB. Ảnh: XHTT.

Nếu như smartphone đầu tiên của Google có bộ nhớ flash khá hạn chế, chỉ 512MB, RAM cũng tương đương, thì iPhone 3GS ấn tượng với bộ nhớ trong lớn hơn, 16 và 32GB. Tuy nhiên, RAM của điện thoại Apple dù chỉ 256MB nhưng vẫn chạy trơn tru do máy chỉ hỗ trợ đơn nhiệm, trong khi Nexus One chứng minh bằng khả năng chạy đa nhiệm mượt mà.

Một trong những niềm tự hào của Nexus One là bộ vi xử lý Qualcomm QSD8250 Snapdragon có tốc độ tới 1GHz, từng xuất hiện trên các thiết bị như HTC HD2, Toshiba TG01. Trong khi đó, chip xử lý của iPhone 3GS là Samsung S5PC100 có tốc độ khoảng 600MHz.

Nexus One sử dụng Android 2.1 mới nhất. Ảnh: Ggpht.

Cuộc chiến của iPhone 3GS và Nexus One đỉnh điểm diễn ra ở hệ điều hành. Google tự hào với Android 2.1 mới nhất cho khả năng điều khiển mượt, màn hình cho phép đưa shortcut, folder ra ngoài nư máy tính. Ngoài ra, hãng cũng hỗ trợ điều khiển giọng nói, chạy đa nhiệm.

Trong khi đó, iPhone 3.0 được hỗ trợ bởi gian ứng dụng từ App Store khổng lồ. Máy chỉ chạy đơn nhiệm, Apple mang đến người dùng giao diện thân thiện, đơn giản và gần như không cần phải học cũng có thể sử dụng được.

Cả trình duyệt của hai di động này đều phát triển trên Webkit nguồn mở, Safari ấn tượng với khả năng zoom đa điểm, kéo trượt mượt mà, trong khi đó Nexus One lại đặc biệt ấn tượng về khả năng hỗ trợ Flash Player 10.1. Tốc độ lướt web của di động Google qua nhiều so sánh gần như nhanh hơn iPhone 3GS.

Tốc độ kết nối của Google Nexus One nhanh hơn iPhone 3GS. Ảnh: Gadgetlite.

Về khả năng kết nối, Google lần đầu tiên trang bị cho điện thoại cảm ứng Wi-Fi chuẩn n, cho tốc độ cao hơn b/g như iPhone 3GS. Nexus One có pin rời 1.400 mAh, các thông số cho biết máy có thể gọi điện liên tục 7 giờ, 250 giờ trên mạng 3G, kết nối Wi-Fi liên tục 7 tiếng. Còn iPhoen 3GS là 5 giờ nói chuyện điện thoại liên tục, 300 giờ chạy 3G và 9 tiếng đồng hồ kết nối Wi-Fi.

Hiện ở Việt Nam, iPhone 3GS với các bản khóa và quốc tế có giá từ 13,5 đến 17 triệu đồng, trong khi Nexus One đang được bán ở mức 14,5 triệu đồng.

Theo Quốc Huy (Sohoa)