(PLO)- Leo Privacy Guard là giải pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi thông tin cá nhân quan trọng như tài khoản ngân hàng, tài khoản trực tuyến, hình ảnh, video,… trong chớp mắt.

Đ ầu tiên, bạn hãy nhấn vào nút tròn Dangerous để ứng dụng quét toàn bộ hệ thống và đưa ra những chỉ dẫn tăng tính bảo mật, sau đó, bạn tiếp tục thực hiện các đề xuất để iPhone và tài khoản được an toàn hơn. Các đề xuất này bao gồm 4 nhóm sau đây:

- Hide images & videos: ẩn dữ liệu hình và phim ảnh. Bạn nhập 2 lần mật khẩu 4 số vào ô Enter a 4-digit passcode hoặc chọn mật khẩu dạng vẽ (pattern); điền tiếp câu hỏi bảo mật (secret question) và câu trả lời (answer), nhấn Confirm để xác nhận.

Giao diện khá đơn giản gồm 2 mục là Private album (album ảnh riêng tư) và private camera (các video riêng tư). Ở mục private album, bạn nhấn add photo, chọn hình ảnh muốn ẩn đi > Hide, nhấn Yes ở thông báo Allow ‘Privacy Guard’ delete this photo? để cho phép ứng dụng xóa ảnh gốc trong thư viện để đảm bảo tính bảo mật.

Để hiện lại các bức ảnh đã ẩn đi, bạn có thể nhấn vào biểu tượng con mắt, chọn Confirm ở thông báo Unhide. Trong trường hợp muốn xóa hẳn ảnh, bạn nhấn vào biểu tượng thùng rác.

- Manage Banks cards: giúp ghi nhớ và bảo vệ thông tin tài khoản ngân hàng. Bạn điền mật khẩu bảo mật vào ô Safe box, nhấn nút dấu +, điền thêm các thông tin tài khoản như card type (loại thẻ), bank (ngân hàng), card number (số thẻ), valid thru (ngày hết hạn), CVV (những ký tự bí mật đằng sau thẻ) cũng như thêm ghi chú nếu cần (Notes). Đặc biệt, thay vì nhập liệu, bạn có thể nhấn vào nút scan để ứng dụng dùng camera chụp lại số tài khoản trên thẻ giúp bạn.

- Manage login Info: lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản. Nếu có nhiều tài khoản trực tuyến, việc nhớ tất cả chúng không phải là điều dễ dàng. Do đó, tính năng này sẽ giúp bạn lưu giữ và lấy ra khi cần sử dụng. Bạn nhấn nút dấu +, điền các thông tin cần thiết như Description (mô tả về tài khoản), account number (số tài khoản), password (mật khẩu), xong nhấn Done.

- Manage Membership Cards: lưu trữ các thông tin thẻ thành viên như CGV, Vietnam Airlines,… nhanh chóng với cách thức hoàn toàn tương tự như hai tính năng trên.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ việc giám sát hệ thống, cung cấp việc sử dụng bộ nhớ RAM, bộ nhớ trong cũng như CPU đang sử dụng dưới dạng biểu đồ.

MINH HOÀNG