Quá trình tháo máy của iFixit cho thấy sản phẩm này của Apple sẽ khó sửa chữa và trang này cũng chỉ ra các điểm khác nhau của nó so với iPhone 5.

iPod Touch thế hệ thứ 5 rất khó để tháo và sửa chữa. Ảnh: iFixit.

iPod Touch thế hệ thứ 5 chỉ được điểm 3/10 cho việc tháo lắp và sửa chữa, theo thang điểm này, 10 là dễ tháo lắp nhất. Trong tất cả các thao tác, việc tháo pin là dễ nhất. Apple đã hàn các nút chỉnh âm lượng, micro, đèn flash LED và nút nguồn vào chung một cáp kết nối, do đó nếu một thứ bị hư thì người dùng sẽ phải thay cả cụm.

iPod Touch cũng không sử dụng ốc vít bên ngoài mà dùng keo để dính màn hình và khung máy, do đó việc tháo máy cũng khó khăn hơn. Trong khi nút Home trên iPhone 5 được cải tiến tốt thì nút Home trên iPod Touch thế hệ thứ 5 lại bị làm kém chất lượng đi.

Các cáp kết nối trên iPod Touch mới đều gắn vào bảng mạch logic của máy do đó việc tháo cáp cũng rất khó. Cuối cùng, khi so sánh màn hình của iPod Touch mới và iPhone 5, iFixit cho biết màn hình trên iPod Touch có thiết kế và cấu tạo rẻ hơn nhiều so với iPhone 5 mặc dù Apple từng tuyên bố cả hai tương tự nhau.

Theo Huy Đức (VNE)