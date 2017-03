Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thông tin do Macotakara cung cấp càng trở nên đáng chú ý khi trước đó, nguồn tin này đã hé lộ chính xác thời điểm ra mắt của mẫu iPhone 4S hồi năm 2011.



Vào tháng 8/2011, Macotakara đã nói rằng iPhone 4S và iPad 3 sẽ được trình làng trong tháng Mười của năm đó, và cuối cùng tới giữa tháng Mười, Apple cũng đã chính thức vén màn bí mật cho mẫu smartphone của họ.



Tuy nhiên, đối với iPad thì mốc thời gian của Macotakara bị chênh lệch, khi phải tới tháng 3/2012, new iPad mới được ra mắt.



Trang tin Nhật Bản trên nói rằng, mẫu iPhone mới sẽ có thiết kế mang nhiều khác biệt so với phiên bản 4S hiện nay, khi phần lưng của thiết bị được "chế" cả kính và nhôm.



Trước đó, dù chưa biết iPhone mới sẽ như thế nào song trang thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc đã mở cửa cho phép người tiêu dùng đặt trước, với mức giá "khủng" tới 1.100 USD./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)