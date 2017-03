Tờ Central News Agency (Đài Loan) khẳng định theo một nguồn tin thân cận với dây chuyền sản xuất iPhone ở châu Á. Tờ báo này cho biết Apple sẽ đẩy sớm kế hoạch bán ra thị trường iPhone thế hệ thứ 6 vào tháng 8 tới nhằm “hãm” tốc độ phát triển của Samsung và các đối thủ khác trên thị trường smartphone trong mùa hè này

Trước đó, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng iPhone mới sẽ ra mắt trong tháng 10 - 1 năm sau khi iPhone 4S được trình làng. Tuy nhiên, cuộc đua trên thị trường di động ngày càng nóng lên đặc biệt là khi Samsung trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, và tung ra thị trường điện thoại Galaxy S III thì giới công nghệ và các nhà phân tích cho rằng rất có thể Apple sẽ phải sớm tung ra sản phẩm quan trọng của mình.

Một ý tưởng thiết kế của iPhone thế hệ mới.

iPhone tiếp tục là chiếc điện thoại bán chạy nhất trên thị trường và đã giúp Apple thu về 150 tỷ USD chỉ trong vòng 5 năm, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng doanh số trong quý II của hãng sẽ thay đổi. Trong khi đó, tờ International Business Times (Úc) nhận định hãng di động Hàn Quốc Samsung sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình, và sẽ tung ra thị trường một sản phẩm ấn tượng khác - Galaxy Note II, cũng trong tháng 8 tới.

Một điều đáng nói là nếu Apple muốn “gây hấn” trong cuộc chiến thì phải trang bị cho điện thoại của mình bằng bộ vi xử lý lõi tứ bởi các đối thủ Samsung và HTC đã sử dụng công nghệ này cho điện thoại mới nhất của họ. Theo tờ DigiTimes, chính sự bành trướng của các đối thủ đã làm thay đổi các tính năng của iPhone mới, và sản phẩm này sẽ sử dụng chip lõi tứ - một sự nâng cấp đối nghịch so với máy tính bảng New iPad mà hãng vừa ra mắt hồi đầu năm (New iPad chỉ được trang bị chip lõi kép).

Theo Khôi Linh (Dân trí / Vision2Mobile)