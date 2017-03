Hãng Universal đã công bố kế hoạch tung ra một loạt các ứng dụng mới trên iPhone, cho phép người sử dụng tương tác với các nội dung trên đĩa phim Blu-ray của hãng.

Những ứng dụng trên iPhone này cho phép bạn điều khiển các tính năng tương tác và truy cập thêm các thông tin lưu trữ trên đĩa phim Blu-ray của “đại gia” điện ảnh Universal.

Ứng dụng Blu-ray đầu tiên mà Universal cung cấp trên iPhone sẽ được phát hành vào thứ 3 tuần sau, 28/7, cùng thời điểm phát hành bản Blu-ray của siêu phẩm Fast and Furious.

Ứng dụng Blu-ray, được Universal cho download miễn phí, sẽ mở khóa trò chơi tặng kèm trên đĩa phim Fast and Furious có tên “Ga-ra ô tô ảo”. Trong trò chơi này, người chơi có thể sử dụng iPhone hay iPod Touch để duyệt qua bộ sưu tập xe sử dụng trong phim, kiểm soát các mẫu xe bằng màn hình cảm ứng và thêm các thuộc tính, đồ chơi cho phương tiện mà bạn lựa chọn.

Ứng dụng Blu-ray sẽ sử dụng nền tảng BD-Live để truyền tải dữ liệu bằng kết nối không dây trực tiếp giữa người chơi và Internet.

Universal cho biết, ứng dụng Blu-ray của phim Fast and Furious chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trong tương lai, các ứng dụng sẽ cung cấp khả năng tải về nội dụng tặng thêm trực tiếp từ đĩa Blu-ray tới iPhone hay iPod Touch để xem lại sau này. iPhone sẽ có khả năng điều khiển thiết bị Blu-ray với đầy đủ các chức năng. Cuối cùng, bạn sẽ được kết nối với các mạng xã hội ảo. Việc cập nhật tài khoản Twitter hay Facebook sẽ được thực hiện ngay trên ứng dụng Blu-ray.

Universal cũng đã thông báo không có kế hoạch đưa ra các ứng dụng Blu-ray lên bất cứ thiết bị di động nào khác iPhone.

Ứng dụng Blu-ray không phải là phần mềm đầu tiên trên iPhone mà Universal tạo ra để quảng bá cho phim của mình. Hồi tháng tư, Universal đã phát hành trò chơi Land of the Lost trên iPhone nhằm đẩy mạnh quảng cáo cho bộ phim hè Will Ferrell.