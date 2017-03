(PLO)- Sau khi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ được bán ra, nhiều cửa hàng đã bắt đầu rục rịch giảm giá các phiên bản cũ nhằm thu hút người dùng.

1. iPhone giảm giá đồng loạt một triệu đồng

Cụ thể, iPhone 6 Plus 16 GB hiện chỉ còn 10,9 triệu đồng, iPhone 6S 16 GB (màu hồng) còn 12,9 triệu đồng, trong khi đó phiên bản 6S 32 GB cũng được giảm 1 triệu đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 14,9 triệu đồng. Tương tự, iPhone 6S Plus 16 GB (màu xám) được giảm từ 16,9 triệu đồng xuống chỉ còn 15,9 triệu đồng, phiên bản 32 GB cũng được hạ xuống mức 17,49 triệu đồng.



Ảnh: iMore

Như vậy, các mẫu iPhone 6 Plus, 6S và 6S Plus đều được giảm giá 1 triệu đồng so với mức giá ban đầu. Chương trình khuyến mãi trên chỉ kéo dài từ đây đến hết ngày 10-4 tại FPT Shop. Lưu ý, mỗi người chỉ có thể mua tối đa hai sản phẩm và không kèm thêm các khuyến mãi khác.

2. Galaxy A5 và A7 2017 giảm giá 1 triệu đồng

Bộ đôi smartphone đều được nâng cấp camera lên 16 MP (f/1.9), cho khả năng bắt nét chính xác và ổn định, hỗ trợ nhiều chế độ chụp và bộ lọc hiệu ứng... Đồng thời tích hợp chuẩn kháng nước, chống bụi IP68.

Xét về mặt thiết kế, Galaxy A sử dụng khung kim loại cao cấp, mặt kính cong 3D, camera phẳng liền mạch tạo cảm giác thuận tiện khi cầm nắm và sử dụng. Dòng A 2017 cũng được trang bị bộ nhớ trong "khủng", hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 256 GB, viên pin có dung lượng lớn cùng công nghệ sạc nhanh Fast Charge và cổng giao tiếp USB Type-C.





Hiện tại, Galaxy A5 và A7 2017 màu vàng sẽ được đồng loạt giảm giá 1 triệu đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống còn 7,9 triệu và 9,9 triệu đồng khi đặt mua online.

TIỂU MINH