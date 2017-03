(PLO) - Chỉ trong vòng một tuần, đã có gần 12.000 người đặt trước bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus.

Theo đó, số lượng người đặt cọc trước iPhone 7 và 7 Plus năm nay rơi vào khoảng tầm 8.500 người, gần gấp bốn lần so với người tiền nhiệm (iPhone 6S và 6S Plus chỉ dừng lại ở số 2.500 người đặt cọc).





Bắt đầu từ ngày 11-11, người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm tại các cửa hàng TGDĐ và Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Theo chia sẻ của đại diện TGDĐ, đợt hàng đầu tiên sẽ về khoảng 40.000 máy, trong đó màu đen bóng (Jet Black) chỉ chiếm 10%. Khi mua bộ đôi sản phẩm, bạn sẽ được nhận gói bảo hiểm tai nạn hoặc trả góp 0%.

iPhone 7 và 7 Plus được trang bị vi xử lý A10, chống nước và chống bụi, camera cải tiến đáng kể và chạy trên nền tảng iOS 10.

TIỂU MINH