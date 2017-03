D ưới đây là một số tính năng và thay đổi hoàn toàn có thể xuất hiện trên iPhone 7:

1. Không có jack cắm tai nghe

Có khá nhiều thông tin cho thấy iPhone 7 sẽ không được trang bị cổng cắm tai nghe 3.5mm, điều này sẽ phần nào giúp thiết bị mỏng hơn đôi chút. Ngoài ra, theo các báo cáo của Fast Company, hệ thống âm thanh trên iPhone cũng sẽ được trang bị công nghệ giảm tiếng ồn, giúp người dùng trò chuyện tốt hơn khi đang ở ngoài đường.

2. Thiết kế chống thấm nước

Một trong những lợi ích phụ của việc bỏ cổng cắm tai nghe là sẽ giúp cho iPhone chống thấm nước tốt hơn. Với tiêu chuẩn IP68, iPhone 7 sẽ có khả năng chịu được nước ở độ sâu lớn với thời gian lâu hơn.

3. Thay đổi thiết kế

Có lẽ sẽ chẳng có nhiều thay đổi trong thiết kế của iPhone 7, ngoài việc mỏng hơn so với iPhone 6s và 6s Plus.

4. Sạc không dây

Đây vốn không phải là một tính năng mới được phát triển, bởi các hãng smartphone khác trên thế giới đã áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể hy vọng Apple sẽ sử dụng một công nghệ sạc hoàn toàn khác biệt so với các hãng khác.

5. Pin có dung lượng lớn hơn

Viên pin trên iPhone 7 nhiều khả năng sẽ có dung lượng lớn hơn so với các phiên bản trước đó, cụ thể iPhone 7 sẽ được trang bị viên pin 3100mAh, cao hơn so với 2750mAh của iPhone 6s Plus.

6. Ảnh chụp đẹp hơn với hai camera

Theo các báo cáo bị rò rỉ gần đây, Apple đang tích cực thực hiện việc tích hợp hai camera vào mặt sau máy, nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh tổng thể cùng các chi tiết khi phóng to.

7. RAM cao hơn

Theo nhà phân tích chứng khoán KGI Ming-Chi Kuo, phiên bản iPhone 7 rất có thể sẽ được trang bị 3GB RAM, cao hơn 2GB RAM của iPhone 6s.

8. Xuất hiện phiên bản 256GB

Với khả năng chụp ảnh và quay video 4K như hiện nay, nhiều khả năng Apple sẽ cho ra mắt thêm phiên bản iPhone 256GB. Điều này sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn, đa dạng và phù hợp với túi tiền của nhiều người.

9. Vi xử lý A10 cho tốc độ nhanh chóng mặt

Cứ mỗi lần ra mắt phiên bản iPhone mới, thì y như rằng Apple sẽ nâng cấp bộ vi xử lý, điều này cũng đồng nghĩa với việc hiệu suất và sức mạnh của thiết bị được nâng lên đáng kể. Theo một số tin đồn thì vi xử lý A10 rất có thể sẽ được trang bị trên iPhone 7, tăng 20% hiệu suất đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng hơn 40% so với iPhone 6s.

TIỂU MINH