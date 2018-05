(PLO) - Sau cơn sốt iPhone 6 Lock giá 1,8 triệu và iPhone 6S quốc tế giá 3,2 triệu, Di Động Việt tiếp tục đưa ra mức giá hấp dẫn cho mẫu iPhone 6S Plus Lock.

iPhone 6S Plus bản Lock hiện có giá khoảng 3,87 triệu đồng cho bộ nhớ trong 16 GB, hình thức còn mới 90% (loại C). Trong khi đó iPhone 6S Plus 16 GB Lock loại B ngoại hình còn mới 95-97% sẽ có giá 4,17 triệu. Loại A là phiên bản có hình thức tốt nhất, đẹp đến 98-99%, không trầy xước hay cấn móp và có mức giá 4,47 triệu đồng.





So với bản quốc tế có cùng dung lượng, iPhone 6S Plus Lock có giá rẻ hơn đến 2,7 triệu. Đây là mức giá chỉ được áp dụng từ ngày 29-5 đến ngày 4-6 trên toàn hệ thống. Di Động Việt cam kết giá iPhone 6S Plus 16 GB Lock cũ từ 3,8 triệu đang là mức niêm yết tốt nhất thị trường hiện nay.

Khi mua sản phẩm, bạn có thể yên tâm bởi đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, luôn kiểm tra ngoại hình và chất lượng sản phẩm kỹ lưỡng, đảm bảo máy hoạt động ổn định khi đến tay khách hàng. Các lỗi *101#, +84 đầu danh bạ trong tin nhắn, Facetime, iMassage… đều đã được sửa và dùng bình thường như máy quốc tế. Đặc biệt, iPhone 6S Plus Lock vẫn có thể sử dụng SIM 4G và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề khi SIM ghép bị khóa.

Khi mua iPhone 6S Plus 16 GB Lock cũ, bạn sẽ được tặng kèm cáp, sạc, ốp lưng và SIM ghép. Máy bán ra sẽ được bảo hành trong sáu tháng, bao test một đổi một trong 33 ngày, dùng thử bảy ngày miễn phí và bảo hành pin một đổi một trong 12 tháng. Nếu muốn yên tâm hơn, người dùng có thể mua thêm gói bảo hành rơi vỡ trong vòng 12 tháng với mức giá 370.000 đồng.

