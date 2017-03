Cùng lúc với Apple bán ra ở nước ngoài, những mẫu iPhone 6 và 6 Plus đã được "xách tay" về Việt Nam nhưng có giá đắt hơn nhiều mức niêm yết chính thức.

Sau TP HCM, tới lượt thị trường Hà Nội đón nhận những mẫu iPhone 6 và 6 Plus bản thương mại đầu tiên. Phần lớn những mẫu iPhone 6 được các cửa hàng đua nhau đưa về đầu tiên là phiên bản 128 GB, đắt nhất, với giá bán được cho là khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Cùng với việc có hàng, nhiều nơi cũng bắt đầu đưa lên giá bán chính thức cho bộ đôi iPhone thế hệ mới.

Tại iShop (Bà Triệu, Hà Nội), giá thấp nhất dành cho iPhone 6 16 GB là từ 26 triệu đồng. Còn phiên bản màn hình lớn 5,5 inch iPhone 6 Plus giá từ 28 triệu đồng với bản 16 GB. Mức chênh lệch giữa các phiên bản dung lượng 16, 64 và 128 GB khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Tham khảo tại nhiều cửa hàng khác ở Hà Nội và TP HCM cho thấy giá bán iPhone 6 ở mỗi nơi cũng cách nhau tới vài triệu đồng, và chưa có sự tương đồng.

Những mẫu iPhone 6 và 6 Plus đợt đầu về Việt Nam có giá tương đương một chiếc máy tính Macbook Pro Retina.

Ông Quốc Tuấn, đại diện cửa hàng iShop cho biết, do chi phí để đưa về những mẫu iPhone 6 và 6 Plus ban đầu rất tốn kém, nên mức giá cao. Trong những ngày đầu, nguồn hàng chưa nhiều nên bộ đôi iPhone ở thị trường "xách tay" sẽ bị đắt. Tuy vậy, giá trong thời gian tới sẽ dần hạ nhiệt khi lượng hàng về thị trường nhiều hơn. Việc xuống dưới 20 triệu đồng có thể sẽ không nhanh do iPhone 6 là sản phẩm đang rất "hot" trên thị trường, ngay từ khi chưa bán ra. Hàng chưa về nhưng đã có người đặt mua hết sạch từ trước.

Giá bán của iPhone hạ hay không còn phụ thuộc vào nguồn hàng ở nước ngoài, đại diện đại diện một chuỗi cửa hàng ở Hà Nội chia sẻ, Việt Nam chưa bán ra chính thức nên tất cả đều phải trông chờ vào thị trường nước ngoài. Việc mua máy vẫn phải phụ thuộc vào người bản địa nên số lượng ban đầu không lớn, mức giá (chưa tính năng chi phí vận chuyển về Việt Nam) tại các thị trường như Hong Kong và Singapore đều bị đẩy lên cao gấp rưỡi, thậm chí gần gấp đôi giá gốc cho những đơn hàng đợt đầu.

iPhone 6 và 6 Plus.

Anh Bình Minh, một người dùng iPhone ở TP HCM dự đoán, giá iPhone 6 và 6 Plus trong năm nay sẽ khó giảm nhanh như iPhone 5S năm ngoái. Thực tế, bộ đôi iPhone mới ra khiến nhiều người dùng iPhone và smartphone nói chung hứng thú vì có tới 2 model khác nhau và đều có màn hình lớn. Có lẽ, phải tới khi Việt Nam bán ra hàng chính hãng, giá iPhone 6 và 6S tại Việt Nam mới hạ nhiệt, ngang với các smartphone cao cấp khác, người dùng này chia sẻ.

Theo cảm nhận nhanh cửa những người đầu tiên dùng iPhone mới ở Việt Nam, iPhone 6 4.7 inch có thiết kế đẹp, gọn gàng và cho cảm giác cầm thích thú. Trong khi bản iPhone 6 Plus 5.5 lại quá to, thiết kế hơi thô, bù lại camera chụp tối tốt hơn và màn hình trông nét và đẹp hơn mẫu nhỏ.

