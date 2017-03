Ngày 21/1, nhà báo công nghệ người Nga Eldar Murtazin loan tin trên Twitter rằng iPhone 6 có thể được công bố sớm vào tháng 6/2014, tức vòng đời sản phẩm mới của Apple sẽ rút ngắn xuống còn 9 tháng thay vì một năm như trước.

Tiếp đó, chuyên gia phân tích Sun Changxu khẳng định với trang QQ Tech ở Trung Quốc rằng smartphone thế hệ tám của Apple sẽ trình làng ngay giữa năm nay - thời điểm Apple vẫn tổ chức sự kiện thường niên WWDC. Bên cạnh đó, sản phẩm sẽ có hai kích cỡ màn hình khác nhau, thứ nhất là 4,7 inch độ phân giải 1.136 x 640 pixel và thứ hai là 5,7 inch.

Trước những thay đổi không ngừng trên thị trường smartphone, có thể Apple cảm thấy việc cho ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9 như những năm trước là quá muộn.

iPhone 6 có thể sẽ xuất hiện ngay giữa năm 2014.

Về màn hình, từ cuối năm 2013, hàng loạt nguồn tin đã khẳng định Apple sẽ không thể bảo thủ giữ nguyên kích cỡ iPhone 4 inch như hiện nay. Với thành công lớn của Samsung và các hãng khác trong phân khúc phablet, Apple sẽ buộc phải giới thiệu smartphone với màn hình lớn hơn. Cuối tuần trước, DisplaySearch cũng cho rằng iPhone 6 sẽ có màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel.

Trong lễ ra mắt iPhone thông qua nhà mạng China Mobile giữa tháng 1, Tim Cook, CEO của Apple, không trả lời câu hỏi liệu họ có tăng kích thước màn hình không nhưng khẳng định iPhone sẽ có những cải tiến quan trọng mà người dùng "sẽ hài lòng khi sử dụng".

Trong khi đó, tin đồn về đồng hồ iWatch vẫn tiếp tục xuất hiện. Theo trang G for Games, smartwatch của Apple sẽ tích hợp màn hình OLED dẻo 1,25 inch do LG sản xuất. Hai bên đã đàm phán hợp tác từ cuối năm 2013 nhưng việc sản xuất bị hoãn lại sang năm nay do những vấn đề liên quan đến công nghệ màn hình, pin...

Theo Châu An (VNE)