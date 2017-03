Sau khi những chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus xách tay đầu tiên về Việt Nam vào tối ngày 18/9, đang có rất nhiều cửa hàng đưa bộ đôi sản phẩm này về bán ở thị trường trong nước vào ngày hôm nay 19/9.

iPhone 6 Plus giá tới 79 triệu đồng tại Việt Nam

Một điều gây sốc cho nhiều người khi anh Mai Phú Phong, chủ hệ thống cửa hàng PhonGee Color cho biết, trong loạt iPhone 6 và iPhone 6 Plus, gồm 12 chiếc cửa hàng này đưa về (7 chiếc tại TP.HCM và 5 chiếc ở Hà Nội), đã có một đại gia đặt lấy 6 chiếc iPhone 6 Plus 128GB màu vàng (gold) và màu xám, với mức giá là 79 triệu đồng/chiếc được xem là mức giá kỷ lục cho một chiếc iPhone xách tay tại Việt Nam từ trước đến nay. Trong đó, 4 chiếc iPhone 6 Plus 128GB được chuyển ra Hà Nội, còn 2 chiếc tại TP.HCM.

Tuy nhiên, nhiều dân kinh doanh hàng xách tay cho rằng mức giá trên ở thời điểm này không quá bất ngờ bởi để có được những chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus xách tay đầu tiên về Việt Nam, rất nhiều cửa hàng đã trả giá rất cao cho các cửa hàng bán iPhone 6 ở Hồng Kông hay Singapore.

Chẳng hạn, theo một nguồn tin cho biết, hai chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus về Việt Nam tối ngày 18/9, đã được cửa hàng tại TP.HCM mua với giá 12.000 đô la Hồng Kông (khoảng 33,6 triệu đồng) và 15.000 đô la Hồng Kông (khoảng 42 triệu đồng). Thậm chí, để có được sản phẩm này, nhiều chủ cửa hàng đã mua lại suất iPhone 6 và iPhone 6 Plus xếp hàng tại Singapore với mức giá lên tới 2.000USD.

Cũng theo anh Mai Phú Phong, mức giá iPhone 6 xách tay trong tuần đầu tiên sẽ không giảm nhiều và vẫn được bán với giá rất cao do nhu cầu người mua quá lớn.