Trích dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple, tạp chí China Times của Trung Quốc cho biết: “Apple hiện đang đánh giá cao công nghệ với tên gọi “Touch On Display” từ Innolux, công ty năm ngoái được liệt kê là một trong những nhà cung cấp tiềm năng của Táo khuyết.



Lý do cho sự thay đổi này được nêu lên vì công nghệ "in-cell" hiện tại đặt cả màn hình và tấm cảm ứng trong cùng một “panel”. Trong khi đó, công nghệ “Touch On Display" mang đến độ nhạy cảm ứng tốt hơn cùng độ dày tối thiểu. Điều này cũng nhằm đáp ứng tiêu chí giảm độ dày trên smartphone đang trở thành xu hướng phổ biến.



Có thể nói, Apple là công ty rất chú trọng đến công nghệ sản xuất màn hình vì đó là cửa sổ tương tác và quyết định quan trọng đến trải nghiệm người dùng. Do đó, mặc dù đã ra mắt khá lâu nhưng màn hình Retina trên iPhone 4S hiện vẫn được đánh giá rất cao.



Bên cạnh đó, màn hình hiển thị cũng là chi tiết đắt tiền nhất của iPhone. Theo ước tính của IHS iSuppli trong tháng 9, tổng giá thành màn hình và tấm cảm ứng trên iPhone là 44 USD, cao hơn nhiều so với ăng-ten không dây, bộ nhớ flash NAND và bộ xử lý A-series.



Sau những tin đồn vào hồi giữa tháng 12/2012 thì mới đây, thêm 1 tin đồn nữa cho biết Apple sẽ ra mắt iPhone 5S vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Lần này, nhà phân tích Brian White của công ty Topeka Capital Markets cho biết rằng theo thông tin từ các chuỗi cung ứng của "Táo khuyết" mà ông có được, chiếc iPhone tiếp theo của Apple sẽ được bắt đầu sản xuất vào tháng 3/4 tới đây để kịp cho ngày ra mắt vào thời điểm nói trên.

Không chỉ khẳng định các thông tin xuất hiện ở tin đồn lần trước mà nhà phân tích này cho biết iPhone mới sẽ cung cấp nhiều lựa chọn về kích thước sản phẩm hơn cho người dùng. Theo đó, iPhone 5S sẽ có 2 lựa chọn kích thước thay vì chỉ 1 như các đời iPhone từ trước tới nay. Brian White cho biết iPhone mới "sẽ có 5 vỏ màu bao gồm hồng, vàng, xanh, trắng bạc và đen xám".



Vì vậy, Apple có lẽ cũng đang rất khẩn trương để công nghệ màn hình mới đi vào giai đoạn thử nghiệm trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt và lắp đặt trên iPhone 5S.

(Theo Genk/Cnet)