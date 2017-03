Điểm số chi tiết các sản phẩm trong bài kiểm tra của Which?: <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Apple iPhone 5S: 1410 (điểm đơn lõi), 2561 (điểm đa lõi) <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->LG G2: 882 (điểm đơn lõi), 2355 (điểm đa lõi) <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Samsung Galaxy S4: 687 (đơn lõi), 1939 (đa lõi) <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->HTC One: 643 (đơn lõi), 1805 (đa lõi) <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Apple iPhone 5c: 711 (đơn lõi), 1281 (đa lõi) <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Samsung Galaxy S4 Mini: 649 (đơn lõi), 1135 (đa lõi) <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->HTC One Mini: 477 (đơn lõi), 880 (đa lõi)