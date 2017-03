(Nguồn: apple.com)

Tại Mỹ, 3 công ty cung cấp mang di động lớn nhất nước này là AT&T, Verizon, và Sprint đều đã triển khai mạng di động 4G LTE với tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn rất nhiều so với mạng 3G.



Công nghệ 4G LTE đã được giới công nghệ hy vọng sẽ tích hợp trên điện thoại iPhone thế hệ thứ 5 - iPhone 4S "trình làng" vào năm 2011.



Tuy vậy, Apple lại lựa chọn HSPA+, công nghệ cho tốc độ nhanh hơn đôi chút so với 3G nhưng lại kém hoàn toàn so với 4G LTE, với tốc độ nhanh hơn khoảng 10 lần. Sau đó, Apple vào tháng 10/2011 đã sử dụng mạng 4G LTE trong New iPad nhưng chỉ hỗ trợ công nghệ mới của các nhà mạng tại Mỹ và một số nước khác.



Các nhà sản xuất điện thoại thông minh, trong đó có Samsung, cũng đã bắt đầu tung ra thị trường những mẫu điện thoại 4G LTE từ 2 năm nay.



Đây chính là một trong những tính năng hấp dẫn nhất của các đối thủ trong khi Apple vẫn chưa phát triển công nghệ này trên điện thoại thông minh iPhone./.

Theo Anh Quân (TTXVN)