Một mẫu iPhone có thiết kế đẹp mắt. Ảnh: Internet

Không đối thủ xứng tầm



Nửa cuối năm 2012 trên thị trường smartphone dễ thấy chiếc iPhone thế hệ 6 của Apple sẽ tha hồ làm mưa làm gió khi mà chẳng có một đối thủ nào xứng tầm, dù chỉ là để bám đuổi.



Có thể thấy các đối thủ sẽ ra mắt nửa cuối năm nay của iPhone 5 là Galaxy Note II của Samsung, Xperia TX của Sony, hay One X+ của HTC, thậm chí là cả những chiếc smartphone Windows Phone 8 đến từ nhà sản xuất Phần Lan, nhưng rõ ràng những smartphone này không phải là đối thủ của iPhone 5.



Note II không khác mấy Galaxy S III ngoài màn hình 5,5 inch, mà S III đến giờ đã không thể trở thành vật ngáng đường iPhone 5 được nữa. Xperia TX và HTC One X+ cũng được cho là hai smartphone đối thủ của iPhone 5, được trang bị cấu hình mạnh, Xperia TX sở hữu cấu hình lõi kép Snapdragon S4 thế hệ mới của Qualcomm, One X+ sở hữu bộ xử lý Tegra 3+ nhưng ngoài những yếu tố phần cứng này, người ta không thấy được điểm gì đột phá ở các smartphone này của Sony và HTC.



Riêng smartphone Windows Phone 8 của Nokia có chăng còn có những điều bí ẩn vì là model chạy Windows Phone 8 đầu tiên và hứa hẹn có nhiều cải tiến so với dòng Lumia trước đó. Song người ta cũng hoài nghi khả năng có thể gây sóng gió của model này từ nhà sản xuất Phần Lan, bởi trước đó, dòng Lumia được ra mắt rầm rộ nhưng cũng mau chóng trở thành "bom xịt". Lumia không làm được điều mà Nokia kỳ vọng và đẩy Nokia tiếp tục thua lỗ.



Một smartphone khác được đồn đoán là Samsung sẽ cho ra mắt cũng trong năm nay là chiếc điện thoại di động có màn hình uốn dẻo. Tuy nhiên, đến giờ phút này người ta vẫn chưa hề biết được dự án này của Samsung đã đi đến đâu và các tính năng của chiếc smartphone này ra sao.



Cơn khát của các tín đồ Táo khuyết



Cho đến thời điểm này, Apple vẫn không hề hé nửa lời về chiếc iPhone thế hệ thứ 6 sẽ thế nào, một phong cách thường thấy ở Táo khuyết, nhưng người dùng đã được biết đến với cả núi tin đồn và phấp thỏm chờ đợi.



Cho dù nguồn tin có độ tin cậy được bao nhiêu phần trăm đi nữa thì cũng không ai có thể phủ nhận được sức nóng của iPhone 5 đang ngày càng tăng trên các trang tin công nghệ.

Hình ảnh rò rỉ trên mạng nghi ngờ là iPhone thế hệ thứ 6 của Apple.

Người dùng đang rất trông đợi ở chiếc iPhone thế hệ 6 sẽ mỏng hơn nhờ công nghệ màn hình mới, màn hình cũng sẽ lớn hơn và sắc nét hơn. IPhone 5 cũng được cho là sẽ có vỏ sau làm bằng nhôm thay vì kính như iPhone 4S, có hỗ trợ 4G LTE, NFC và chip lõi tứ. Những bức ảnh rò rỉ về hình ảnh vỏ iPhone mới cho thấy nó cũng sẽ có cổng kết nối gọn hơn. Hệ điều hành iOS 6 đẳng cấp mới được ra mắt với nhiều tính năng đỉnh cao cũng là một sự trông đợi đáng kể. Ngoài ra các tín đồ của iPhone cũng có thể trông đợi ở việc Apple sẽ có những cải tiến về camera, bảo mật sinh trắc học, cải thiện về đồ hoạ và thời lượng pin lâu hơn.

iPhone mới sẽ có cổng kết nối gọn hơn.

Động thái mới đây nhất khiến người dùng tin rằng iPhone 5 sắp ra mắt là các đợt giảm giá ồ ạt iPhone 4 và iPhone 4S từ các nhà mạng ở Mỹ. Nhiều người cho rằng, các nhà mạng đang xả hàng để đón iPhone mới. Và nhiều khả năng iPhone thế hệ 6 sẽ chính thức được giới thiệu trong một sự kiện đặc biệt của Apple diễn ra vào ngày 12/9 tới. Đây cũng là thời điểm mà nhiều trang công nghệ cho rằng người dùng có thể đặt hàng trước khi iPhone mới được phát hành một tuần sau đó.

Theo Thanh Phong (VNN)