iPhone 5.

Đây là kết luận từ cuộc nghiên cứu của We Are Social, một hãng chuyên về tư vấn và nghiên cứu truyền thông xã hội. We Are Social đã thống kê các bài đăng và bình luận trên Twitter, các blog và diễn đàn sau sự trình làng của 4 mẫu smartphone cao cấp - iPhone 5, Samsung Galaxy S4, BlackBerry Z10 và Lumia 920.

Các chỉ tiêu được thống kê bao gồm: Số lượng cuộc thảo luận diễn ra vào ngày sản phẩm trình làng; Tỷ lệ cuộc thảo luận nói về nhãn hiệu; Tỷ lệ bình luận tiêu cực về nhãn hiệu; Tỷ lệ cuộc thảo luận bàn về các tính năng mới và độc đáo của sản phẩm.

Kết quả như sau:

Số lượng cuộc thảo luận diễn ra vào ngày sản phẩm trình làng:

iPhone 5: 1,7 triệu

BlackBerry Z10: 300.000

Galaxy S4: 140.000

Lumia 920: 45.000

Tỷ lệ cuộc thảo luận nói về thương hiệu (cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu)

iPhone 5: 42%

BlackBerry Z10: 41%

Lumia 920: 41%

Galaxy S4: 20%

Tỷ lệ bình luận tiêu cực về thương hiệu:

iPhone 5: 20%

BlackBerry Z10: 18%

Lumia 920: 15%

Galaxy S4: 11%

Tỷ lệ cuộc thảo luận bàn về các tính năng mới và độc đáo của sản phẩm:

Galaxy S4: 56%

Lumia 920: 37%

iPhone 5: 29%

BlackBerry Z10: 27%

Theo kết quả trên, 1/5 các bài viết trên mạng xã hội chỉ trích iPhone 5, We Are Social cho biết đa số mọi người than phiền về cáp Lightining mới, Apple Maps hoạt động thiếu chính xác và iPhone 5 chưa có nhiều cải tiến so với các phiên bản trước. Cũng không ít người phàn nàn về chất lượng ảnh chụp bởi iPhone 5. Thậm chí một số khách hàng còn tức giận khi phát hiện vết trầy xước trên chiếc iPhone 5 mới vừa “đập hộp”.

Trong khi đó, Galaxy S4 bị chê ít nhất, với 11% số người.

Theo nhà phân tích cấp cao Ed Kitchingman của We Are Social, những sản phẩm có lễ ra mắt thành công nhất là những sản phẩm khiến cộng đồng bàn tán nhiều về các tính năng mới và cải tiến của nó.

Sự trình làng của Galaxy S4 gây được nhiều yếu tố bất ngờ nhất với 56% các cuộc thảo luận nói về những tính năng mới, đặc biệt nhấn mạnh tính năng theo dõi chuyển động của mắt. Các tính năng mới của Lumia 920 cũng rất được quan tâm với 37% các cuộc thảo luận nói về vấn đề này. Trong khi đó, chỉ 29% các cuộc thảo luận về lễ ra mắt iPhone 5 tập truing vào các tính năng và có nhiều cuộc tranh cãi về sự thiếu đổi mới của Apple.

Tuy nhiên, thương hiệu Apple vẫn có sức hấp dẫn lớn nhất với 42% các cuộc thảo luận nói về thương hiệu, Z10 và Lumia 920 bằng nhau (41%).

Theo Phạm Duyên (ICTnews / Daily Mai)