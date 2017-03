Một số người dùng vừa phản ánh là camera của iPhone 5 có thể đã dính một lỗi đáng chú ý: Nếu bạn dùng iPhone 5 để chụp hình và hướng camera về phía các nguồn sáng như bóng điện và mặt trời, ở vị trí nguồn sáng đó sẽ xuất hiện một vầng hào quang màu tím, trong một số trường hợp, còn có cả ánh sáng lóe màu tím xuất hiện trong khung hình.

Người đầu tiên thông báo về vấn đề này là một thành viên trên diễn đàn của trang công nghệ AnandTech. Người này cho biết anh ta đã xác nhận lỗi này trên ít nhất 5 chiếc iPhone 5 khác nhau.

Để kiểm tra, tạp chí Mashable đã thực hiện loạt ảnh chụp bằng iPhone 5, iPhone 4S và máy ảnh cao cấp Nikon D300. Kết quả cho thấy hiện tượng trên là có thực:

Thêm một số hình ảnh chụp bằng iPhone 5 do tạp chí PCMag thực hiện:

Hiện vẫn chưa rõ đây có phải do lỗi phần mềm hay không. Một số người dự đoán thủ phạm có thể do lỗi nắp ống kính sapphire mà Apple trang bị cho iPhone 5. Dù nguyên nhân có là gì đi nữa, theo tạp chí Cnet, “một người tiếp xúc với bộ phận hỗ trợ của Apple cho biết đã có nhiều khách hàng gọi tới than phiền về hiện tượng này”.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / Mashable, PC Mag)