"Thực tế iPhone 5 vẫn có sức hút so với các điện thoại khác là nhờ chiến lược tiếp thị của Apple" - nhà phân tích Van Baker của công ty Gartner nói. Ông cũng đánh giá thấp đoạn quảng cáo của Samsung, vốn châm chọc những kẻ mê muội iPhone và việc thiếu sự sáng tạo mới trong chiếc điện thoại. Baker nói rằng Apple rất nhạy bén trong việc phải thêm thứ gì vào chiếc điện thoại của họ và khi nào nên làm việc đó.



Những người muốn sở hữu iPhone 5 đã xếp hàng dài bên ngoài một cửa hàng của Apple ở Manhattan, New York vào tuần trước và cảnh tương tự cũng xuất hiện trên các điểm bán hàng của Apple ở toàn cầu.



Apple cho biết công ty đã nhận hơn 2 triệu đơn đặt hàng iPhone mới chỉ 24 giờ sau khi bắt đầu mở dịch vụ đặt hàng trực tuyến vào ngày 14/9. Philip Schiller, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple nói rằng kỷ lục đặt hàng của iPhone 5 đã phá kỷ lục của iPhone 4S.



Apple đã giới thiệu chiếc điện thoại mới trong một sự kiện tổ chức ở San Francisco vào ngày 12/9 và cam kết rằng nó sẽ xuất hiện tại 100 nước vào cuối năm nay. Các khách hàng đầu tiên sẽ có thể tận tay sờ vào chiếc điện thoại trong ngày 21/9, nhưng Apple đã phải đẩy lùi thời hạn giao hàng cho các đơn đặt hàng mới thêm vài tuần do nhu cầu quá mạnh.



Việc khó mua iPhone 5 đã khiến nhiều người "cố thủ" bên ngoài các cửa hàng để chờ mua cho bằng được nó. iPhone 5 sẽ được bán tại các điểm bán lẻ của Apple và bán cho khách hàng Mỹ thông qua đối tác AT&T, Sprint, Verizon Wireless, Best Buy, RadioShack, Target cùng Walmart.

Nhiều người đã xếp hàng ngồi chờ iPhone 5 (Nguồn: AFP)

Một số nhà phân tích nói rằng Apple có thể bán tới 10 triệu chiếc iPhone 5 trong các ngày đầu tiên và 50 triệu chiếc trước cuối năm 2012. Cổ phiếu Apple đã vượt mức 700 USD trong tuần này và đứng lại ở mức 701,60 USD vào ngày thứ Tư.



iPhone 5, với màn hình to và thân mảnh hơn, đã được các nhà phân tích đánh giá chắc chắn sẽ ăn khách. Apple gọi iPhone 5 là chiếc điện thoại thông minh mỏng nhất thế giới, với một lớp kính và một thân nhôm mỏng hơn tới 18% và nhẹ hơn 20% so với iPhone 4S. Chiếc điện thoại mới có một màn hình 4 inch màu sắc sặc sỡ và đây là một điểm cộng lớn.



iPhone 5 sẽ được bán trong ngày 21/9 tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Australia, Hong Kong, Nhật Bản cùng Singapore. Giá chiếc điện thoại dành cho khách hàng Mỹ sẽ bắt đầu từ mức 199 USD, kèm theo bản hợp đồng dịch vụ viễn thông dài 2 năm.



Apple trước đó đã giới thiệu hệ điều hành iOS 6 với nhiều tính năng mới, như dịch vụ bản đồ mới thay thế ứng dụng Google Maps, đã bị khá nhiều người chê bai. "Có vẻ như ứng dụng Maps mới sẽ là vấn đề lớn nhất của iOS 6" - fan Apple John Gruber viết trên blog Daring Fireball của anh - "Sẽ rất thú vị để xem sẽ còn bao lâu nữa trước khi Google cung cấp ứng dụng Google Maps chạy độc lập trên App Store."



Một thay đổi nữa có vẻ như sẽ khiến người dùng khó chịu là kết nối Lightning thay kết nối 30 chân truyền thống. Apple sẽ bán các bộ chuyển đổi thiết bị kết nối để người ta tiện việc cắm iPhone và máy nghe nhạc iPod đời mới với các thiết bị đời cũ, như loa di động và loa trong xe hơi.



Việc iPhone 5 tương thích với mạng di động tốc độ cao LTE có lẽ là khía cạnh được người dùng công nghệ quan tâm nhất. "Apple đã đáp ứng mọi sự kỳ vọng" - nhà phân tích Baker nói - "Mọi thứ đều được đánh giá rất tuyệt cho tới khi họ giới thiệu iOS6."

Các nhà phân tích cho rằng Apple có thể bán được 10 triệu chiếc iPhone 5 trong ngày đầu tiên (Nguồn: AFP)

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo hiện đang tìm cách thu lợi từ cơn sốt iPhone, bằng cách phát tán các lá thư điện tử với nội dung giúp nạn nhân mua được iPhone 5. "Đừng trả lời và đừng nhắp chuột vào các đường dẫn nằm trong lá thư" - FTC nói - "Các đường dẫn có thể cài phần mềm độc hại trên máy tính của bạn và dẫn bạn tới các trang lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của bạn"./.

Theo Linh Vũ (Vietnam+)