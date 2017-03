Hai lý do được các nhà phân tích đưa ra là Apple muốn thu hút sự chú ý của thế giới công nghệ trong tháng có nhiều sản phẩm mới trình làng và tạo khoảng thời gian cần thiết để nâng cấp cho chiếc iPad mới trong tháng 10.



Bất chấp thông tin một số nhà cung cấp đang gặp khó khăn trong việc sản xuất pin cho chiếc iPhone thế hệ thứ 6, nhiều nhà phân tích vẫn nhận định về một màn ra mắt thiết bị di động mới của Apple trong tháng 9 tới thay vì tháng 10 như nhiều nguồn tin trước đó.



iPhone 4S ra mắt vào giữa tháng 10 năm ngoái, và người dùng thường chờ đợi về vòng đời một năm cho sản phẩm mới từ Apple vốn đã quen thuộc từ thời Steve Jobs còn lãnh đạo "quả táo". Tuy nhiên, CEO Tim Cook có thể sẽ thay đổi khung thời gian nhằm cạnh tranh với các đối thủ.



Năm ngoái, Apple cũng thông báo iPhone 4S sẽ ra mắt vào tháng 6, tuy nhiên sản phẩm này đã ra mắt vào tháng 5.





iPhone 5 được cho sẽ ra mắt trong tháng 9, bất chấp vấn đề lỗi sản xuất pin từ các nhà cung cấp.

Ngày 2/7, trang web Sina của Trung Quốc đã công bố một bản báo cáo của nhà phân tích Brian White, dự đoán rằng thế hệ thứ 6 của iPhone được tung ra sớm nhất là cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới.



Theo Brian White, iPhone 5 ra mắt sớm hay muộn là phụ thuộc vào các vấn đề về pin. Hiện tại, mới chỉ có khảng 30% số pin là đáp ứng tiêu chuẩn của Apple. "Nếu không có gì trở ngại về việc sản xuất pin, chúng tôi tin tưởng rằng Apple sẽ cho ra mắt iPhone 5 trong tháng 9 tới", White cho biết.



Đây có thể là một động thái của Apple khi vào tháng 9 tới đây, Samsung Galaxy Note 2 cũng sẽ ra mắt.



Tháng 9 tới được cho là tháng "nghẹt thở" với sự ra mắt dồn dập của các sản phẩm công nghệ trên thế giới bao gồm hệ điều hành Windows 8, sự kiện Nokia World và Galaxy Note 2. Nếu trình làng iPhone 5 trong tháng 9, Apple sẽ khiến các sản phẩm của đối thủ bị lu mờ do sự chờ đợi quá lớn của các tín đồ công nghệ. Hơn nữa, Apple cũng muốn có một sự khởi đầu suôn sẻ cho chiếc iPhone thế hệ thứ 6 so với smartphone Nexus mới dự kiến ra mắt trong tháng 10 và cả Galaxy Note 2.



Lý do thứ hai về sự ra mắt trong tháng 9 của iPhone 5 là Apple muốn tạo ra khoảng thời gian cần thiết để làm mới chiếc iPad 2012 trong tháng 10. Tin đồn trước đó cho biết, Apple muốn nâng cấp vi xử lý A6 cho iPad mới, đồng thời giảm giá sản phẩm để tạo cú hích và xác lập vị thế dẫn đầu thị trường máy tính bảng khi hàng loạt sản phẩm cùng loại đã xuất hiện như Microsoft Surface, Kindle Fire màn hình rộng và thậm chí máy tính bảng Nexus.

