Bao da gấp dành cho iPhone 5

Anh Phạm Mạnh Ngân – Giám đốc Marketing của Techcity tiết lộ loạt phụ kiện cho iPhone 5 được Puro giới thiệu với doanh nghiệp này rất đa dạng, từ ốp lưng silicon, ốp lưng nhựa cho tới bao da với nhiều mẫu mã thời trang khác nhau.

“Nếu nhanh, chỉ khoảng 10 ngày sau khi iPhone 5 ra mắt, các sản phẩm bao da, ốp lưng cho sản phẩm này sẽ về tới Việt Nam”, anh Ngân nói.

0h ngày 13/9 (giờ Việt Nam), chiếc iPhone thế hệ thứ 6 của hãng công nghệ Apple sẽ ra mắt công chúng. Và cho dù thời gian chỉ còn được tính bằng giờ nhưng đến thời điểm này tất cả các thông tin liên quan vẫn còn nằm trong màn bí mật.

Chính vì thế, sau khi thông tin về phụ kiện ốp lưng dành cho iPhone 5 về Việt Nam xuất hiện trên diễn đàn Tinhte.vn cách đây 2 ngày, thì việc Puro tiếp tục chào hàng loạt phụ kiện cho iPhone 5 được tung ra ngày 12/9 càng khiến cho không khí “chờ đợi” iPhone của cộng đồng công nghệ tại Việt Nam thêm “nóng”.

Trước đó, hồi tháng 3/2012, dù thông tin về The new iPad chưa xuất hiện trên toàn cầu nhưng hãng Puro của Ý đã khẳng định đã sản xuất phụ kiện dành cho “siêu phẩm” này. Và cũng chỉ hơn 10 ngày sau khi The new iPad ra mắt, Techcity đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên bán loạt phụ kiện dành riêng cho sản phẩm tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về loạt phụ kiện được Puro chào hàng tại Việt Nam :

Ốp lưng nhiều màu sắc

Ốp viền bumper

Ốp lưng silicon

Theo Hiệp Đức (ICTnews)