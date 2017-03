iPhone 4S được xách tay về Việt Nam chỉ 1 ngày sau khi Apple bán ra tại một số thị trường. Sức “nóng” của sản phẩm mới của Apple và do ban đầu chỉ có rất ít máy được nhập về nên giá bán của iPhone 4S trong nước cao hơn rất nhiều so với giá bán chính thức, từ 30 triệu đồng với phiên bản 16GB và 34 triệu bản 64GB.

CellPhones (Hà Nội) là cửa hàng đầu tiên nhập iPhone 4S về Việt Nam nhưng theo chủ cửa hàng, trong 3 ngày cuối tuần qua họ chỉ bán được khoảng 15 chiếc, chậm hơn so với sức mua iPhone 4 năm ngoái.

Theo anh Văn, chủ cửa hàng CellPhoneS, nguyên nhân là do giá quá cao và tâm lý nhiều người còn muốn chờ xem phản ứng của những người dùng đầu tiên. “Dù số người mua iPhone 4S còn ít nhưng lượng người quan tâm hỏi vẫn nhiều”.

iPhone 4S đang còn khó bán do giá còn quá cao.

Giá bán của iPhone 4S sau gần 1 tuần được nhập về đã giảm mạnh, khoảng 5 triệu đồng so với ban đầu. Giá iPhone 4S 16GB đang được các cửa hàng bán khoảng 25 triệu đồng, bản 32GB và 64GB cũng giảm khoảng 4-5 triệu đồng, xuống còn 28-31 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 4 có xu hướng “đắt hàng” do iPhone 4S chỉ là phiên bản nâng cấp và được trang bị thêm một số tính năng khác với iPhone 4 mà giá bán lại quá cao. Tuy nhiên, do giới kinh doanh điện thoại không nhập iPhone 4 về nữa nên thị trường đang rơi vào tình trạng khan hàng, đẩy giá của iPhone 4 tăng so với trước khi iPhone 4S về Việt Nam

Giới buôn iPhone cho rằng giá bình ổn của iPhone 4S sẽ khoảng 23 triệu đồng nhưng sẽ mất một thời gian dài. Các cửa hàng than thở về thị tường iPhone khó đoán trước được, luôn có những yếu tố bất ngờ. “Chẳng ai nghĩ iPhone 4 có lúc sẽ tăng giá cao như bây giờ bởi theo dự đoán iPhone 4 chỉ tăng giá nhẹ do ban đầu iPhone 4S giá bán còn cao nên nhiều người quay sang mua iPhone 4”.

Theo bảng giá niêm yết trên trên web của các cửa hàng, giá của iPhone 4 đã tăng khoảng 500.000 đồng so với trước, từ 14,8-15 triệu đồng/máy.

Chủ một cửa hàng iPhone khác ở Hà Nội cũng cho rằng, iPhone giống như một thứ hàng hóa đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi tâm lý người tiêu dùng. Với các hãng khác thì sản phẩm chỉ có xuống giá, không bao giờ lên dù theo cung hay theo cầu. Riêng iPhone, cung thấp một chút là giá lên. “Đợt này khách hàng hỏi iPhone 4 khá nhiều nhưng mà hàng không có, tính xoay các chỗ khác mà cũng không có hàng”

Tuy vậy, theo anh Văn, iPhone 4 đã tăng đến ngưỡng của nó, còn iPhone 4S khi xuống đến mức giá ổn định sẽ bán được tốt.