"Ôm đầu máu" vì iPhone 4



Sau 2 tháng bán ra trên thị trường với gần 2 triệu máy, iPhone 4 vẫn là ngôi vị quán quân cho cả danh hiệu nổi tiếng và tai tiếng. Lỗi thiết kế ngớ ngẩn của Apple đã khiến iPhone 4 trở thành một "cục gạch" nếu cầm không đúng cách. Tuy nhiên, độ "hot" của sản phẩm vẫn không giảm và ngay từ những ngày đầu về Việt Nam, iPhone 4 đã thiết lập một mức giá kỷ lục mới cho dòng điện thoại Apple.



Những tưởng câu chuyện mua 200 USD rồi rao bán lại 2.300 USD chỉ có thể diễn ra ở các Website thương mại điện tử nước ngòai như Ebay thì đó lại là một thực tế của iPhone 4 khi những chiếc đầu tiên được đưa về Việt Nam. Bất kể việc vận chuyển hiện nay tương đối dễ dàng cũng như việc đặt mua trước qua mạng không còn quá rắc rối thì giá những chiếc iPhone 4 vào thời gian đầu gấp tới gần 12 lần giá mua ở Mỹ, xấp xỉ 2.500 USD mặc dù chỉ là phiên bản lock.

Dân buôn đẩy giá, người dùng thờ ơ với iPhone 4.



Không có thống kê cụ thể về những "đại gia" dám bỏ tiền với mức giá trên để sở hữu iPhone 4 nhưng xem ra con số này không nhiều. Tuy nhiên, chính vì cách làm giá và việc giới truyền thông thổi phồng quá mức hiệu năng, độ hot đã khiến giá iPhone 4 bị dân buôn đẩy "lên mây" mà quên mất rằng nó cũng chỉ là một sản phẩm bình thường với những bước giá cơ bản theo quy luật thị trường.



Anh Hùng, chủ cửa hàng điện thoại di động tại phố Bà Triệu, chuyên về bán iPhone cho biết:"Chỉ một tháng trước, giá đầu vào của iPhone 4 lên tới 25 triệu/máy cho bản Quốc tế 16GB, vậy mà giờ đã chỉ còn mức 22 triệu bán lẻ cho phiên bản Quốc tế 32GB".



Trên thực tế, giá trị của iPhone 4 khi mua tại các Apple Store tại Pháp, Anh chỉ xấp xỉ 15 triệu đồng đã bao gồm thuế cho phiên bản Quốc tế 16GB. Sau các giai đoạn mua bán, vận chuyển, nếu theo cách tính thông thường cho các sản phẩm đồ số, nó sẽ chỉ đội giá lên cao nhất thêm khoảng 30% cộng vào giá thành bán ra, bù cho các chi phí vận chuyển và tiền lãi. Tuy nhiên, do đánh giá và kỳ vọng quá cao về độ hot của iPhone 4 và độ chịu chơi của người dùng, các dân buôn đã đẩy giá lên tới mức 50% đến 100% để đến nỗi iPhone 4 có thời điểm vọt tới giá 33 triệu đồng.



Một yếu tố khác cho thấy thị trường iPhone năm nay bị loạn giá bởi rất nhiều lý do. Thứ nhất do hệ lụy của những cáo buộc về việc lỗi ăng-ten khiến Apple đã ngấm ngầm ngưng bán máy hoặc bán ra một cách nhỏ giọt trong 2 tuần đầu tháng 7 để sửa lỗi đã khiến nhiều người nhầm rằng iPhone 4 cháy hàng do không sản xuất kịp. Do đó, những dòng máy nhập về trước thời điểm này có giá rất cao vì người bán cứ tưởng rằng mình đang... ôm hàng hiếm.



Thứ hai, việc cuối tháng 7 Apple tiếp tục bán máy ra trên các khu vực gồm cả châu Á mà điển hình là Hồng Kông và Singapore, 2 nước gần Việt Nam, với mức giá rất thấp đã khiến thị trường bị lũng đoạn. Thực tế cho thấy, để mua được giá iPhone 4 888 đôla Sing/máy Quốc tế 16GB là không phải dễ dàng vì số lượng máy bán ra tại nhà mạng M1, SingTel vẫn nhỏ giọt vì vẫn nằm trong giai đoạn Apple khắc phục lỗi ăng-ten. Tuy nhiên, chính vì lý do này nên người dùng Việt Nam càng không dám bỏ tiền ra mua bởi mức giá này chênh lệch so với mức giá trong nước gần gấp đôi.



Cung ’làm giá’, cầu ’làm... lơ’



Người bán ôm hàng, đẩy giá cao, người mua chùng chình chờ hàng đợt mới sửa lỗi và giảm giá chính là nguyên nhân khiến iPhone 4 ứ hàng bất kể lượng cầu không phải là nhỏ. Mặt khác, việc iOS4 chưa được bẻ khóa tại thời điểm đó cũng là một lý do những chủ hàng ôm phiên bản lock phải xả hết hàng mặc dù dưới cả giá nhập.



Theo ghi nhận của VietNamNet, lượng hàng iPhone 4 bán ra trong 2 tháng vừa qua tại Việt Nam là không nhiều. Tại các cửa hàng lớn và trên website đều có rao bán iPhone 4 nhưng không có giá cụ thể mà chỉ ghi liên hệ. Vì không ai dám ôm hàng nên ngay cả các cửa hàng có tiếng cũng không có sẵn máy hoặc số lượng 1, 2 máy làm mẫu, chỉ khi nào có khách mới gọi hàng từ các đầu mối. Hiện tại chưa có iPhone 4 bản ’nhái’ hay hàng dựng nên cách làm này được cho là tối ưu để kinh doanh an toàn.



Anh Trung Dũng, chuyên bán hàng xách tay cho biết: "Mình có người từ Mỹ về đúng đợt đặt hàng iPhone 4 của nhà mạng AT&T, nhờ xách được 5 ’con’ nhưng vẫn phải trả 17 triệu/máy mặc dù lúc lấy về chưa thể unlock. Cứ tưởng về đây bán rẻ cũng được 20 triệu cho người dùng, nhưng ế hàng, đọng vốn không bán được. Đầu tháng 8 vừa xả hàng ồ ạt giá đổ đồng 14 triệu/máy mà năn nỉ mới có người nhập cho vì lúc đó iPhone 4 lock không làm được gì ngoài tính năng iPod. Liền sau đó có tool unlock dễ dàng, giá máy lại vọt lên, mình ’ôm đầu máu’ ".



Có vẻ như iPhone 4 như một thứ ma túy số khiến người bán và người mua mờ mắt trước sức cuốn hút của nó mà quên mất rằng đây chỉ là một vật thay thế của iPhone 3GS, và đương nhiên, đường đi của giá cũng theo quy luật cũ.



Với biểu đồ giá như hiện nay, xét về tổng thể, giá iPhone 4 đang đi theo đúng hướng lộ trình mà VietNamNet đã phác thảo từ ngày sản phẩm này ra mắt. Nếu theo đúng cách tính này, chỉ trong 1 tháng tới giá máy iPhone 4 sẽ tiệm cận mức giá 16-17 triệu đồng ngay khi vào đầu mùa bán hàng của đồ số khoảng cuối Quý III/2010.