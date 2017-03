Theo lịch trình của Apple, trong tháng 9 này nhiều quốc gia sẽ bán iPhone 4. Đây là đợt bán chiếc smartphone này lần thứ ba. Trước đó, ngày 24/6, thiết bị có mặt tại 5 nước là Mỹ, Anh, Pháp, Nhật và Đức. Ngày 30/7, iPhone 4 tiếp tục đến 18 quốc gia (Hàn Quốc không có, dù theo kế hoạch Apple nước này sẽ bán trong tháng 7).

Hàn Quốc, Đài Loan là những vùng tiếp theo sau Singapore, Hong Kong, Nhật Bản tại châu Á có iPhone.

Tuy nhiên, 10/9 vừa rồi, người dùng mạng KT tại quốc gia này đã đến kín các Apple Store và cửa hàng nhà mạng để là người đầu tiên mua iPhone 4. Ngay trong ngày đầu ra mắt, 10.000 thiết bị đã được bán hết cộng với 300.000 model đặt hàng từ trước.

iPhone 4 bán ra tốt hơn so với bản 3GS năm ngoái, nhà mạng KT chỉ tiêu thụ được tổng cổng 900.000 chiếc 3GS từ khi thiết bị này đến đất nước kim chi. Sự xuất hiện của iPhone 4 tại đây được cho là thành công, bởi tại Hàn Quốc, iPhone 4 sử dụng mạng GSM của KT, trong khi phần lớn người dùng tại đây chuộng công nghệ CDMA trên các thiết bị của Samsung, LG. Trước đó, Samsung Galaxy S với 800.000 chiếc bán trong 2 tháng tại Hàn Quốc.

Cuối tuần vừa rồi, iPhone 4 cũng xuất hiện tại Đài Loan và tạo được doanh số kỷ lục. Khoảng 200.000 người đã đặt mua trên mạng từ trước, 3 nhà phân phối tại đây cho biết, trong ngày đầu họ đã bán được từ 45.000 đến 60.000 máy.

Mặc dù vậy, đây vẫn là là doanh số bán hàng kỷ lục tại lãnh thổ này. Ngoài các phiên bản đi kèm hợp đồng, cả ba mạng Telecommunications, Taiwan Mobile và Chunghwa Telecom đều bán ra bản quốc tế, mức giá bắt đầu từ 630 USD.

Như vậy, cùng với Hàn Quốc, Đài Loan, hiện iPhone 4 đã xuất hiện tại 5 nước và vùng lãnh thổ ở châu Á gồm cả Nhật Bản, Hong Kong, Singapore.

Ảnh iPhone 4 đến Hàn Quốc, Đài Loan

Hàng trăm người Đài Loan đã xếp hàng trước các Apple Store từ khi trời chưa sáng để chờ mua chiếc smartphone này.

iPhone 4 có mặt tại 3 nhà mạng ở Đài Loan.

Các hoạt động bên lề buổi bán hàng này, trong ảnh là những nhân vật hóa trang cổ động sản phẩm mới.

Trước đó, tại Hàn Quốc, nhiều khách hàng đã có mặt chặt cứng các cửa hàng bán iPhone 4 trong ngày đầu ra mắt.

Nhà mạng KT cho biết, doanh số iPhone 4 ấn tượng hơn so với 3GS năm ngoái. Chỉ có 900.000 chiếc 3GS tiêu thụ được trong gần một năm bán ra tại đây, đó là lý do mà iPhone 4 đến Hàn Quốc muộn hơn so với Singapore, Hong Kong, dù trong kế hoạch thông báo trước đó là máy sẽ đến vào 30/7.

Một khách hàng tại Seoul đang thử camera 5 Megapixel với tính năng quay phim HD của iPhone 4.

Theo Quốc Khánh tổng hợp - Ảnh: Daylife (Sohoa)