iPhone 4 nhái mới xuất hiện có tên E9000. Máy sử dụng màn hình cảm ứng kích cỡ to bằng "hàng thật" 3,5 inch, chip MTK6235, hỗ trợ 2 sim 2 sóng, thẻ nhớ 4 GB cùng hai camera phía trước và sau với độ phân giải lần lượt là 0,3 và 1,3 megapixel. E9000 có thiết kế siêu mỏng với vỏ làm bằng kim loại. Sản phẩm chỉ dày hơn một chút so smartphone của Apple (10 mm so với 9,3 mm).

E9000 đang được bán tại Trung Quốc với giá 90 USD (khoảng 1,7 triệu đồng)























Theo Thế Mạnh - Ảnh: Shanzhaiji (VNE)