Ngày mai, Apple sẽ cho đặt hàng chiếc máy tính bảng đầu tiên của mình và ngày 3/4 tới sản phẩm sẽ có mặt chính thức trên các đại lý bán lẻ ủy quyền của "Quả táo". Lúc này, thị trường đồ hi-tech hiệu Apple đang nóng lên với iPad.



iPad hứa hẹn một "cơn sốt" nữa như iPhone tại Việt Nam.

Phần đông các cửa hàng lớn tại Hà Nội và TP HCM đều cho biết chắc chắn sẽ nhập iPad về nhưng chưa rõ thời điểm và giá bán do còn tùy thuộc vào độ "hot" thực tế của sản phẩm này tại Việt Nam. Thêm nữa, mẫu nhập sẽ chủ yếu là bản chỉ có kết nối Wi-Fi do kết nối 3G hiện chưa sử dụng được (iPad dùng một loại Micro-Sim chưa có nhà mạng nào tại Việt Nam hỗ trợ).

Đại diện cửa hàng Techland (phố Hàng Khay, Hà Nội) cho biết sẽ nhập một số mẫu iPad về ngay khi ra mắt với giá bán hơn so với giá gốc mà Apple công bố từ 15 đến 20%. Nhưng do iPad còn chưa có hàng tại Mỹ nên chủ cửa hàng chưa thể cho biết chính xác thời điểm đưa được sản phẩm này về VN.

Trong khi đó, một cửa hàng trên đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình, TP HCM tự tin cho rằng mình sẽ là nơi nhập iPad phiên bản 32 GB (chỉ có Wi-Fi) về đầu tiên với giá bán khoảng 19 triệu đồng. Các phiên bản khác khi có người đề nghị thì họ mới nhập. Khách hàng sau khi đặt mua tại đây sẽ có máy sau 6 ngày và muộn nhất là 14 ngày kể từ ngày iPad chính thức được bán ra tại Mỹ. "Hiện tại chúng tôi đã có gần 10 đơn đặt trước cho sản phẩm này", chủ cửa hàng cho biết.

iPad được Apple giới thiệu chính thức trong sự kiện "Come See Our Latest Creation" của hãng ngày 28/1. Từ đó đến nay, chiếc máy tính bảng đình đám này liên tục xuất hiện trên các mặt báo với nhiều luồng ý kiến trái chiều về sự thành bại của nó. Tuy nhiên, bất chấp rất nhiều lời khen chê, iPad vẫn chứng tỏ được độ "hot" của mình khi trong cuộc khảo sát của hãng RBC Mỹ với 3.200 người, 13% trong số đó sẽ mua chiếc iPad với giá 499 USD. Con số này với iPhone chỉ là 9% khi nó sắp được bán vào năm 2007.

Theo Tuấn Lê (VNE)