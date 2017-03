Những tin đồn về sự xuất hiện của một chiếc iPad kích cỡ nhỏ hay còn gọi là iPad Mini đã rộ lên trong thời gian gần đây, gây hứng thú cho những ai yêu thích công nghệ nói riêng và người tiêu dùng nói chung. Mặc dù Apple chưa một lần lên tiếng chính thức xác nhận việc hãng sẽ cho phát hành ra thị trường mẫu máy tính bảng này, nhưng nhiều người đã tự hỏi liệu có bao nhiêu người thực sự muốn mua thiết bị này?





Khi được hỏi liệu có mua một chiếc iPad mini có mức giá từ 249 USD đến 300 USD hay không, 52% những người tham gia cuộc khảo sát của PriceGrabber đã nói "có".

iPad Mini liệu sẽ gây sốt khi thực sự "lên kệ"?

Thực hiện một phép toán, chúng ta sẽ có 48% số người tiêu dùng còn lại không quan tâm. Nhưng đi sâu hơn nữa, chỉ có 22% số người được hỏi hiện đang sở hữu một chiếc máy tính bảng. Trong số này, 68% sở hữu một chiếc iPad hoặc iPad 2 trong khi 10% sở hữu Amazon Kindle Fire.





Vậy tại sao một nửa số người tham gia cuộc khảo sát lại muốn có một chiếc iPad mini? Những câu trả lời rất khác nhau và nhiều người đưa ra hơn một lý do cho lựa chọn của mình.





Cụ thể, 64% đưa ra lý do giá thành của iPad mini thấp hơn so với iPad và iPad 2. Tiếp đến, 54% khẳng định kích cỡ nhỏ hơn sẽ khiến cho chiếc máy tính bảng này có tính di động cao hơn. Một phần tư những khách hàng tiềm năng cho hay họ sẽ chọn iPad mini để làm quà tặng. Một số nói sẽ mua iPad mini để phục vụ cho công việc. Những người khác giải thích lý do mua iPad mini là bởi vì họ yêu thích các sản phẩm của Apple và luôn mua các sản phẩm mới nhất của hãng này.





Trong số các tính năng được xem là quan trọng nhất của iPad mini, mức giá thấp được 84% những người được hỏi đề cập đến. Tính năng kết nối 3G được 65% người tiêu dùng chú ý. Kích cỡ nhỏ hơn và thiết kế thân máy siêu mỏng được 60% người tham gia khảo sát nói đến. Các yếu tố khác cũng được liệt kê ra bao gồm màn hình Retina, hỗ trợ Siri, thiết kế mới và độc đáo và nhiều người tin rằng iPad mini sẽ được trình làng với hệ điều hành iOS 6.





Lẽ dĩ nhiên Apple đã tính toán đến khả năng xuất hiện của một chiếc iPad mini. Khi còn sống, cố tổng giám đốc điều hành Steve Jobs đã khẳng định có rất ít cơ hội cho sự tồn tại của một chiếc máy tính bảng 7 inch. Nhưng dưới thời đại của Tim Cook, Apple đã cho thấy họ sẵn sàng suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ ý tưởng của Jobs.





Thông tin mới nhất từ một cổng thông tin của Trung Quốc khẳng định 6 triệu chiếc iPad mini sẽ được phát hành ra thị trường trong quý 3 năm nay với mức giá từ 249 USD đến 299 USD. Trang PriceGrabber đã tiến hành khảo sát 2603 người mua sắm trực tuyến tại Mỹ từ ngày 23/4 đến ngày 30/4 để cho ra bản báo cáo trên.

Theo Võ Hiền (Dân trí / Cnet)