Mẫu máy tính bảng iPad mini. (Nguồn: bgr.com)

Trước đó, việc iPad mini 2 có được trang bị màn hình Retina hay không là vấn đề gây tranh cãi rất lớn, khi nhiều nguồn đưa ra những thông tin trái ngược nhau.



Peter Misek, nhà phân tích từng có những tiết lộ chính xác về Apple, cho biết: "Sản lượng màn hình Retina dành cho iPad mini 2 vẫn đang ở mức rất tệ, đó là lý do tại sao có những thông tin cho rằng Apple sẽ phải dời việc phát hành sản phẩm này sang quý 1 năm sau. Nhưng chúng tôi được biết, Apple vẫn phát hành iPad mini Retina vào dịp mua sắm cuối năm nay, song lượng cung cấp chỉ hạn chế từ 2 triệu tới 5 triệu đơn vị sản phẩm.”



Ngoài ra, chuyên gia của Jefferies & Co. cũng cho rằng “Quả táo” sẽ bán mẫu iPad mini Retina với giá 329 USD, tức là cùng điểm giá với mẫu iPad mini đời đầu tiên.



Hiện giờ, Apple vẫn đang phải giải bài toán đau đầu với mẫu điện thoại iPhone 5c, khi nhiều nguồn tin cho rằng sản phẩm này có giá không cao hẳn mà cũng chẳng thấp hẳn để phù hợp với phân khúc thị trường bình dân, khiến cho tình hình tiêu thụ kém hơn nhiều so với kỳ vọng./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)