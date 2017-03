iPad mini (trái) có doanh số ngang ngửa iPad 4. Ảnh: Telegraph

Ngay sau khi Apple giới thiệu iPad mini trong sự kiện tháng 10/2012, Tổng Giám đốc Tim Cook đã được hỏi liệu thiết bị mới có bán chạy hơn iPad cỡ lớn và điều đó có ý nghĩa gì đối với doanh thu của hãng. Theo một phong cách “rất Cook”, ông không trả lời thẳng mà chỉ nêu ngắn gọn: “Qua nhiều năm, chúng tôi học được rằng không nên lo lắng về việc các sản phẩm “ăn thịt” lẫn nhau. Nó có lợi hơn là để cho người ngoài làm việc đó”.

Sau gần một năm, một số nghiên cứu độc lập cho thấy iPad mini bán được ngang ngửa hay thậm chí là hơn iPad 4 ra mắt cùng thời điểm. Báo cáo gần đây từ hãng nghiên cứu Gartner và ABI Research chỉ ra iPad mini chiếm khoảng 60% lượng xuất xưởng iPad hàng quý. Còn theo số liệu từ hãng phân tích ứng dụng Localytics, iPad mini hiện chiếm 17% lượng iPad đang được sử dụng, gần như tương tương iPad 4.

Một điều hiển nhiên, với giá rẻ hơn, iPad mini có lợi thế hơn hẳn iPad cỡ lớn. Tuy nhiên, giá rẻ hơn không phải lúc nào cũng song hành với kết quả tốt hơn: báo cáo ban đầu cho thấy iPhone 5s bán được gấp đôi 5c. Thực tế, nhiều chuyên gia suy đoán tỉ lệ giữa doanh số iPad mini và iPad cỡ lớn có thể là điều bất ngờ với chính Apple.

Có lẽ, Cook và các lãnh đạo khác không chào đón sự thay đổi nhanh chóng như vậy. Giá bán trung bình của iPad là 436 USD trong quý III/2013, giảm hơn 200 USD so với 2 năm trước đó do iPad mini bán được ngày càng nhiều. Lợi nhuận của Apple cũng giảm trong 2 quý liên tiếp so với các năm trước một phần vì lợi nhuận biên từ các sản phẩm mới như iPad mini thấp hơn.

iPad mini đánh cắp khá nhiều thị phần từ iPad cỡ lớn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Apple: không phải gia tăng lợi nhuận mà duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng bằng cách ngăn chặn các hãng khác bám sâu hơn nhờ các dòng máy nhỏ hơn, rẻ hơn. Theo IDC, dù vẫn đang đánh mất thị phần, Apple vẫn là nhà sản xuất nắm giữ “miếng bánh” lớn nhất.

“Táo khuyết” đang chuẩn bị cho sự kiện lớn vào ngày 22/10 sắp tới với trọng tâm là máy tính bảng. Các chuyên gia hi vọng công ty có thể cân bằng giữa lợi nhuận và số lượng iPad bán ra. Theo nhà phân tích Jeff Orr của ABI Research, lợi nhuận biên trên iPad mini sẽ được cải thiện theo thời gian khi thiết kế được nâng cấp. Ngoài ra, nếu Apple công bố mẫu iPad cỡ lớn nhẹ hơn, mỏng hơn tương tự phiên bản mini đúng như tin đồn, khách hàng sẽ quay trở về với iPad cỡ lớn.

Theo Du Lam (ICTnews / Mashable)