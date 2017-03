iPad 3 được giảm giá mạnh để đón iPad mới?

Cụ thể, Best Buy đang bán iPad 3 phiên bản 16GB với giá 314 USD, thay vì mức 449 USD trước đây. Phiên bản 32GB có giá 384 USD, giảm 30% so với giá cũ 549 USD. Phiên bản 64GB cũng chỉ còn 454 USD, thay vì 649 USD.

Nếu người dùng không hứng thú với iPad, họ cũng có thể tìm thấy nhiều sản phẩm khác đang được giảm giá ở Best Buy. Chẳng hạn như máy tính bảng Kindle Fire của Amazon có giá khuyến mại là 99 USD, giảm 60 USD so với bình thường. Acer Iconia Tab A200 cũng giảm 100 USD so với giá gốc. Các tablet Asus đời cũ được giảm giá khoảng 80 USD.

Với những ai đang quan tâm tới iPad Mini hoặc iPad 4, họ sẽ có thể tìm thấy các chương trình khuyến mại ở Walmart hoặc MacMall. Hiện Walmart đang chào bán phiên bản 16GB của iPad Mini với giá 299 USD, giảm khoảng 30 USD so với giá bình thường. Mức giảm ở MacMall áp dụng cho iPad Mini và iPad 4 các phiên bản nhiều hơn một chút, khoảng 40 USD so với giá gốc.

Việc các hãng bán lẻ lớn giảm giá iPad đời cũ có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân: Hoặc là giảm giá để kích cầu cho các sản phẩm cũ nhân dịp lễ hội (sắp tới Mother's Day), hoặc có thể là để dọn đường cho một mẫu iPad mới sắp được Apple công bố. Một số tin đồn gần đây tiết lộ, Apple có thể sẽ công bố iPad mới ngay trong tháng 4, tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là iPad cỡ 9,7 inch hay là iPad Mini 2 với màn hình Retina.

Theo Y Lam (VNN / CNET)