Cấu hình của chiếc iPad 4 mini vừa xuất hiện trên trang Geekbench cho thấy một vài sự nâng cấp so với người tiền nhiệm iPad 3 mini. Với 2GB Ram và chip Apple A8 “nâng cấp”, chiếc iPad mini này có tốc độ xử lí nhanh hơn iPhone 6 và 6 Plus khá nhiều. Nếu như ở iPhone 6, chip Apple A8 được “khóa” lại ở xung nhịp 1.4GHz, thì trên chiếc iPad 4 mini, con chip này lại được “ép xung” lên 1.5GHz. Sự chênh lệch là khá nhỏ, nhưng nếu so sánh bằng những con số trên trình benchmark, thì đây quả thật là một sự nâng cấp có thể nhìn thấy được.

Qua só liệu thu được trên Geekbench, sự khác biệt xuất hiện chủ yếu ở những bài test đa nhân, nhưng sự khác biệt trong thực tế như thế nào, thì vẫn chưa rõ ràng, nhất là nếu bạn không có điều kiện đặt 2 chiếc iPad 4 mini và iPhone 6 bên cạnh nhau để so sánh. Tuy nhiên một điểm đáng lưu ý là tốc độ xử lí của bộ nhớ trên chiếc iPad này lại thấp hơn so với đàn anh iPhone 6, nhưng đó không phải là vấn đề lớn lắm khi mà những chiếc iPad vốn không cần quá nhiều sự quan tâm về cấu hình, nhưng vẫn nhanh và mượt mà hơn những chiếc iPhone cùng thế hệ.

iPad mini 4 sở độ dày chỉ 6,1 mm, so với 7,5 mm của iPad mini 3, chỉ khoảng 294 gram, nhẹ hơn so với người tiền nhiệm là 331 gram. iPad mini 4 có kích thước 7.9 inch, độ phân giải 2.048 x 1.536 pixel. iPad mini 4 được trang bị camera sau 8MP, camera trước có độ phân giải 1.2 MP. Apple iPad mini 4 dự kiến sẽ bán ra với ba phiên bản dung lượng bộ nhớ 16/64/128 GB, tương ứng với các mức giá 399 USD (khoảng 9 triệu đồng), 499 USD (khoảng 11,3 triệu đồng) và 599 USD (13,6 triệu đồng).

Điểm của bài test đơn nhân:

Điểm của bài test đa nhân:

TRẦN SƠN - theo PhoneArena