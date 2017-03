Vị khách đầu tiên mua iPad mới tại một cửa hàng ở TP HCM.

Từ 9h sáng, các hệ thống phân phối hàng Apple tại Việt Nam bắt đầu đón khách. Theo đúng cam kết của "Quả táo", đến giờ mở cửa sản phẩm này mới có giá bán chính thức.

Trên trang web của hãng, bản Wi-Fi 16 GB là 11,4 triệu còn model 4G cùng dung lượng là 14,3 triệu đồng. Nhưng giá tại các hệ thống phân phối Việt Nam cao hơn và chênh lệch nhau. Ở iCenter, máy Wi-Fi khởi điểm từ 11,7 triệu đồng, trong khi model có khe sim là 15,2 triệu đồng. Hệ thống FPT bán các model này ở mức 11,9 và 15,6 triệu đồng. Theo các nhà bán lẻ, thuế và các chi phí phát sinh khi về Việt Nam làm iPad 2012 cao hơn giá công bố của Apple.

Tại iStore (Vincom, TP HCM), trong khoảng một tiếng mở cửa, có 4 khách hàng mua máy. Số người mua cũng tương tự ở iCenter (Võ Thị Sáu, quận 3). Trước đó, các cửa hàng đã lên kế hoạch cho lượng người xếp hàng. Tuy nhiên, iPad mới được người Việt đón nhận hờ hững hơn so với thị trường quốc tế.

iPad 2012 chính hãng tương tự hàng xuất xứ từ Singapore.

Theo các chủ bán đồ Apple tại TP HCM, phần đông người có nhu cầu trước đó đã chọn hàng xách tay. Các sản phẩm ở kênh tiểu ngạch giá tốt và về sớm hơn, thu hút lượng khách hàng có nhu cầu mua sớm. Giá Apple dành cho thị trường VN cũng cao hơn Singapore hay Hong Kong.

Chị Lê Kim Phượng (quận 11, TP HCM), vị khách đầu tiên mua model màu trắng 16 GB tại iStore Vincom, cho biết chị chọn máy vì màn hình đẹp và camera chụp hình tốt. Những người mua thiết bị trong buổi sáng đều có chung lý do iPad chính hãng được bảo hành tốt và an tâm hơn so với hàng xách tay.

Khác với iPhone, các mẫu iPad 3 tại Việt Nam đều là hàng chung cho châu Á. Máy có củ sạc 3 chấu, tương tự hàng xách tay từ Singapore và không có thông tin nào trên hộp máy hiển thị thông tin tiếng Việt như điện thoại chính hãng ngoài trừ tên đơn vị nhập.

Theo Quốc Huy - Huy Đức (VNE)