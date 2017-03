Cách đây ít hôm, trang PhoneArena đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Nearly three million Android handsets are vulnerable to attacks that could secretly install malware" (tạm dịch "Gần ba triệu điện thoại Android dễ bị tấn công cài đặt phần mềm độc hại").

Bài viết có đề cập đến 55 thiết bị Android đã bí mật gửi thông tin người dùng về máy chủ tại Trung Quốc. Trong đó smartphone của Infinix chiếm 11% tổng số với bốn sản phẩm gồm:

• Infinix Hot X507

• Infinix Hot 2 X510

• Infinix Zero X506

• Infinix Zero 2 X509





Bà Lily Wang - Đại diện thương hiệu Infinix tại Việt Nam cho biết luôn mong muốn mang đến cho người dùng những sản phẩm hoàn hảo, an toàn cũng như khả năng bảo mật thông tin cao, và công ty hiện tại vẫn luôn nỗ lực để thực hiện điều đó.

"Chính vì lý do đó, chúng tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ công ty nào có khả năng gây nguy hại cũng như đánh cắp thông tin từ khách hàng, kể cả những công ty được nêu trong bài viết."

Cả bốn sản phẩm trên đều không được bán tại Việt Nam và đã được kiểm tra kĩ càng ngay sau khi bài viết đăng tải, tuy nhiên, phía Infinix đã không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào liên quan đến AdUps.

Infinix luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt và giá cả phù hợp cho người dùng bằng chế độ bảo hành 12 tháng, đổi mới 100% trong ba tháng đầu và thay màn hình miễn phí một lần khi bị rơi vỡ.

TIỂU MINH