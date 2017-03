Blog công nghệ This is my next vừa nhận được lời mời tham dự sự kiện Samsung Mobile Unpacked 2011 ngày 11/10 tại San Diego. Điều gây ngạc nhiên ở lời mời này, chính là sự xuất hiện của cụm từ “Google Episode” trên lời mời, với biểu tượng Google phía dưới cùng, bên cạnh biểu tượng Samsung.

Đây giống như lời gợi ý chắc chắn Google sẽ mang gì đó mới tới đây, kết hợp với thời gian Ice Cream Sandwich ra mắt và tin đồn từ Galaxy Nexus/ Nexus Prime, dường như sự kiện hôm 11/10 chính là thời điểm hợp lí để Google – Samsung chính thức công bố hai sản phẩm mới này. Sự kiện được truyền trên website chia sẻ video YouTube: youtube.com/Android.

Cùng lúc này, trên blog công nghệ Engadget đăng tải đoạn video dài 2 phút được cho là về Android Ice Cream Sanwich (ICS). Một người mua hàng qua eBay đã may mắn sở hữu điện thoại Nexus S được cài sẵn hệ điều hành nói trên một cách thần kì. Từ đầu tháng 9, Chủ tịch Google Eric Schmidt xác nhận ICS – hợp nhất Gingerbread và Honeycomb – sẽ tới vào tháng 10 hoặc 11.

Nếu đoạn video 2 phút là “hàng thật”, có thể thấy một số tính năng mới của ICS: biểu tượng ứng dụng Google trên màn hình nền, mở ra drawer khá giống với thư mục trong iOS. Ngoài ra, một thanh thực đơn đa nhiệm theo chiều dọc xuất hiện khi người dùng giữ và kéo xuống nút Home. Thanh thực đơn chính cũng được chia thành hai ứng dụng và công cụ. Cuối cùng là thanh hiển thị thông báo có nhiều thay đổi, giao diện máy ảnh khác biệt và màn hình khóa kiểu Honeycomb mới.

Theo Du Lam (ICTnews / Thisismynext, Engadget)