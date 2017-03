Thoạt đầu, cái tên Hyundai dễ làm người ta liên tưởng đến gã khổng lồ Hyundai chuyên sản xuất ôtô và vật liệu xây dựng, một Cheabol lớn của Hàn Quốc. Thế nhưng, Hyundai M-Box lại là một thương hiệu của công ty Ellion, một công ty cũng có trụ sở tại Hàn Quốc nhưng không liên quan gì tới nền công nghiệp sản xuất ôtô.

Hyundai trong tiếng Hàn có nghĩa là "hiện đại". Tháng 7/2009, Ellion Inc. giới thiệu trên thị trường châu Âu dòng thiết bị media box với cái tên Hyundai M-Box Light. Hai bản đầu tiên là Hyundai M-Box Light L100 và L110 có nhiều tính năng hữu dụng và mức giá rất hấp dẫn. Các sản phẩm đầu tay của Ellion Inc. đã được người tiêu dùng chấp nhận và bán khá chạy ở Pháp, Nga cùng một số nước vùng Đông Âu, Bắc Âu. Thành công bước đầu đã khích lệ công ty này cho "ra lò" dòng sản phẩm thứ hai với các nhãn hiệu Hyundai HMB 500 và Hyundai HMB 600, với nhiều cải tiến so với dòng sản phẩm Hyundai M-Box Light đầu tiên. Hai trong số các sản phẩm đó là HMB P-500 và HMB-R-600 đã có mặt trên thị trường Việt Nam.

Hyundai M-Box có vẻ ngoài đơn giản. Ảnh: Ahs-multimedia.

Nhìn hình thức bên ngoài, Hyundai M-Box HMB R600x không đem lại ấn tượng gì đặc biệt. Vỏ máy được làm hoàn toàn bằng nhựa khiến cho trọng lượng của chiếc HD Box này chưa tới 1kg. Các phím bấm nằm hết ở mặt trước và phía trên. Toàn bộ các đường kết nối được bố trí ở phía sau lưng, gồm có một đường HDMI 1.3, ba cổng USB, một cổng component, một cổng cáp quang, một cổng coaxial, một cổng AV, RCA, LAN và đường kết nối antena. Một quạt nhỏ được bố trí phía sau làm nhiệm vụ tản nhiệt.

Cửa lắp ổ cứng nằm ở cạnh phải của máy. Thao tác lắp ổ cứng rất đơn giản, chỉ việc mở nắp, đưa ổ cứng và trong và cắm dây kết nối, không cần phải dùng tới tuốc-nơ-vít như nhiều thiết bị HD box khác. R600X hỗ trợ ổ cứng gắn trong loại 3,5 inch và dung lượng tới 2GB. Tay điều khiển của máy gọn gàng, nhiều chức năng và dễ sử dụng.

Một chi tiết khá thú vị ở Hyundai M Box là máy có một màn hình LCD nhỏ ở phía trước. Với tính năng này, nguời dùng có thể không cần phải sử dụng tới màn hình TV khi nghe nhạc bởi màn hình LCD nhỏ này đã hiển thị các thông tin cần thiết giúp ta lựa chọn các file trong ổ cứng.

Hình ảnh trên màn hình xuất từ Hyundai M-Box R600x. Ảnh: Lê Tư.

Người ta thường nói "chất lượng nằm bên trong vỏ máy" và câu nhận định này có vẻ như đúng đối với Hyundai M-Box R600x. Kế tiếp ấn tượng ban đầu về màn khởi động khá nhanh cùng giao diện menu thân thiện, cảm nhận tiếp theo là chất lượng hình ảnh rất khá của thiết bị thu phát HD này. Thử với các file Bluray dung lượng lớn, thiết bị xử lý trơn tru tốt, không hề bị vấp váp. Chất lượng hình ảnh khá sắc nét, màu đẹp và hình có chiều sâu.

Các serries thế hệ hai của Hyundai M Box đều dùng chip set Realtek 1283 để xử lý hình ảnh. Realtek 1283 là thế hệ chipset đời mới, có tính năng gần giống với Realtek 1073, một chipset khá quen thuộc. Đặc tính chung của dòng chipset Realtek là khởi động nhanh và chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, trong khi giá thành lại khá rẻ, nên thường được các nhà thiết kế HD Box ưa chuộng. Chipset Realtek 1283 hỗ trợ hầu hết các định dạng file video, audio và file ảnh phổ biến. Ngoài ra, nó còn có thể đọc được các file Bluray dạng ISO và M2TS.

Tuy nhiên, chipset mặc dù quan trọng nhưng cũng chỉ là một phần của vấn đề vì để tạo nên một sản phẩm tốt cần phải có thiết kế mạch (phần cứng) tốt và software (phần mềm) ưu việt. Với Hyundai M Box, có thể nói Ellion Inc. đã giải quyết tốt cả hai vấn đề này. Ngoài chất lượng hình ảnh và âm thanh ở mức độ khá, đủ để thoả mãn những yêu cầu khắt khe của những người nhiều kinh nghiệm, các tính năng của máy cũng rất phong phú, hữu dụng. Menu set up rất dễ sử dụng và có thể thực hiện việc set up ngay trong lúc xem phim mà không cần phải thoát trở về menu chính. Chức năng sao chép file, xoá file với giao diện thân thiện giúp thao tác nhanh chóng.

Máy hỗ trợ đầy đủ các loại phụ đề tiếng Việt, kể cả Unicode UTF lẫn SRT gắn trong, SRT gắn ngoài. Chữ phụ đề ở chế độ mặc định khá lớn, dễ đọc. Bạn có thể điều chỉnh cỡ chữ, vị trí và màu sắc của phụ đề theo ý muốn.

Các tính năng tua hình, chuyển track, điều chỉnh volume được thực hiện dễ dàng trên tay điều khiển. Việc cài đặt mạng wireless cho máy cũng khá đơn giản. Một khi đã thiết lập xong các giao thức mạng, có thể thực hiện việc download các file torrent về ổ cứng gắn kèm với máy ngay cả trong lúc đang xem phim. Hyundai HMB R600x còn có một tính năng quan trọng là quản lý và thực hiện thu, phát truyền hình số.

Các giắc cắm sau lưng M-Box.

Nhược điểm ít ỏi của Hyundai M-Box là tay điều khiển có vẻ không thật sự nhạy, font chữ mặc định trên menu hơi nhỏ, cùng với việc chưa có giao diện tiếng Việt. Những nhược điểm này có thể được khắc phục bằng các phiên bản nâng cấp firmware sẽ được Ellion Inc. phát hành.

Sản phẩm hiện có bán tại Việt Nam với giá khoảng 5 triệu đồng.

Theo Lê Tư (Sohoa)