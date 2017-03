Trước khi thực hiện, bạn cần phải chuẩn bị một số công cụ sau:

- iTunes64Setup_12.0.1.26(bấm ô bên phải có dung lượng để tải về)

- TaiGJBreak_2000

Đầu tiên, hãygỡ bỏ các bản iTunes cũ trước khi cài bằng cách vàoControl Panel > Add/Remove Programs >Programs and Featuresvà xóa các mụcApple Software Update,Apple Applications Support,Apple Mobile Device Support,iTunes rồi khởi động lại máy.

MởControl Panel > Folder Options, chuyển sang thẻ View rồi đánh dấu chọn vào ôShow hidden files and folders. Sau đó, người dùng cần truy cập vào ổ C:\ProgramData,xóa thư mục Apple và Apple Computer, tiếp tục vàoC:\Users\tên người dùng\AppData\Localxóa Apple và Apple Computer, tương tự như bạn lại vào C:\Users\tên người dùng\AppData\Roamingvà xóa Apple Computer.

Tiếp theo bạn hãy nhấn tổ hợp Windows + R và nhập vào từ khóa regedit. Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, xóa thư mụcApple Computer và Inc rồi khởi động lại máy.

Khi đã hoàn tất mọi thứ, bạn bắt đầu thực hiện mọi thứ theo từng bước sau:

- Bước 1: Cài iTunes64Setup_12.0.1.26 và iTunesDriver64_0205

- Bước 2: Giải nén TaiGJBreak_2000chạy nó bằng quyền Adminnistrator

- Bước 3:Tắt Find my phone trên điện thoại và Bật chế độ máy bay

- Bước 4: Cắm cáp kết nối Điện thoại với PC/Laptop

- Bước 5: Bỏ đánh dấu ở 3K Assitant

- Bước 6: Ấn Start > 20% Điện thoại Reboot máy > Rồi để yên đến 100% (nếu bị treo ở 20% là do bạn đã làm sai các bước trên)

Sau khi Jailbreak xong các bạn muốn truy cập vào file hệ thống bằng iTools thì vào Cydia addsource apt.taig.com, sau đó cài đặt TaiG AFC2 là được.





Cách khắc phục một số lỗ -10xx khi Jailbreak

-1001 device disconnected:kiểm tra lại cổng kết nối.

-1002 device with passcode on: Tắt passcode

-1101,1102 (jailbreak treo ở 20%): Xóa itunes 12.1 sạch sẽ, rồi cài lại itunes 12.0.1 jailbreak lại, nếu vẫn bị đứng thì cài thêm iTunesDriver vào rồi thực hiện lại.

-1103, 1104 program data corrupted: Jailbreak bị đứng ở 30%, thay máy tính khác, đổi cổng usb khác, jailbreeak lại.

-1105 it may be caused by antivirus software (bị đứng ở 50,60%): tắt chương trình diệt virus, nếu vẫn treo thì rút cáp ra cắm lại nhiều lần, hoặc restore rồi jailbreak lại.

-1005 Find My iPhone turned on: tắt find my iphone

-1006 jailbroken device: Thiết bị đã jailbreak, không cần jailbreak lại.

-1007 device not activated: Thiết bị chưa kích hoạt, kích hoạt thiết bị rồi jailbreak.

NHẬT TÂN