Hình ảnh rõ nét về HTC Ville.

Hình ảnh về chiếc điện thoại Android 4.0 đầu tiên của HTC đã xuất hiện trên trang BGR hồi đầu tháng và được dự đoán sẽ ra mắt vào tháng 2/2012 tại Hội nghị thế giới di động (MWC) và sẽ xuất xưởng vào háng 4 tới.

Hình ảnh và thông tin mới nhất trên trang PocketNow cho thấy HTC Ville sử dụng màn hình Super AMOLED 4,3 inch với độ phân giải qHD. Smartphone mới nhất này được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Qualcomm Snapdragon S4 tốc độ 1.5GHz, camera 8 megapixel cho phép quay video 1080p HD.

Ngoài ra, HTC Ville hỗ trợ HSPA+ tốc độ cao, được trang bị công nghệ âm thanh Beats Audio vốn đã xuất hiện trong một số phiên bản Sensation XE và XL mới ra mắt của HTC. Smartphone này sử dụng pin 1,650 mAh.

HTC Ville sẽ sử dụng giao diện HTC Sense 4.0 trên nền hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Về thiết kế, HTC Ville vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của hãng di động Đài Loan với 4 viền cong xung quanh máy, và đặc biệt HTC Ville có dáng ngoài rất giống với điện thoại Nexus One - điện thoại đầu tiên của Google do HTC sản xuất. HTC Ville hiện là điện thoại mỏng nhất của HTC - 8mm, mỏng hơn so với Galaxy SII của Samsung (8,4mm) nhưng dày hơn so với smartphone mỏng nhất hiện nay là Droid RAZR của Motorola (7,1mm).

(Theo Dân trí / PocketNow)