Mẫu HTC Radiant. (Nguồn: Internet)

Nguồn tin trên tiết lộ thiết bị của HTC có tên mã là "Radiant," trong khi sản phẩm của Samsung có tên mã “Mandel.”



Được biết, cả hai mẫu smartphone này đều sẽ chạy phiên bản phát triển “đời đầu” của Windows Phone Tango, với khả năng hỗ trợ 4G LTE đầy đủ.



Phiên bản tiền bối của Tango là Windows Phone 7.5 (Mango) vốn không cho phép thiết bị sử dụng chuẩn mạng dữ liệu siêu nhanh đang được các nhà mạng triển khai rộng rãi.



The Verge cho biết thêm Samsung Mandel sẽ được trang bị màn hình lớn hơn loại Super AMOLED Plus 4,3-inch của mẫu Focus S. Trong khi đó, những thông tin cấu hình khác vẫn chưa được hé mở nhiều.



Giới chuyên gia hy vọng, cả hai mẫu smartphone Windows Phone nói trên sẽ được ra mắt tại sự kiện Triển lãm điện tử tiêu dùng diễn ra vào tháng 1/2012, bởi The Verge đã tiết lộ rằng HTC Radiant và Samsung Mandel đều sẽ sớm xuất hiện trên thị trường vào đầu năm 2012./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)