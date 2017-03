HTC One (M8). (Nguồn: technobuffalo.com)

Về cấu hình, HTC One (M8) này không khác nhiều so với phiên bản vỏ kim loại cao cấp, nhưng lại có khác biệt lớn ở giá bán sản phẩm.Theo tiết lộ, HTC One (M8) bản vỏ nhựa sẽ có giá 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 480 USD) tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản vỏ kim loại của sản phẩm này có giá cao hơn gần gấp đôi, tới 5.299 Nhân dân tệ (khoảng 850 USD).Ngoài phiên bản vỏ nhựa, HTC còn được cho là sẽ tiếp tục tung ra phiên bản HTC One (M8) mini và một mẫu phablet M8 trong năm nay, tương tự như những gì họ đã làm với phiên bản One gốc.Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và bán cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau, hãng công nghệ Đài Loan có cơ sở để hy vọng giành được sự quan tâm từ người tiêu dùng./.