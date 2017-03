(Nguồn: phonearena.com)

Phiên bản này của HTC One S hướng tới người dùng yêu thích bộ vỏ màu trắng tuyền vì vậy nó còn được gọi là phiên bản Snow White.



Thông số kỹ thuật của phiên bản One S "trắng tuyết" này đáng chú ý bởi bộ nhớ trong lên đến 64 GB.



Ngoài ra, các thông số khác cũng tương tự như phiên bản One S thông thường, bao gồm bộ vi xử lý lỗi tứ Snapdragon S4 1,5 GHz, camera 8MP, màn hình Super AMOLED 4,3 inch, tất cả được gói gọn trong bộ vỏ mỏng 7,8 mm.



Tuy nhiên, hiện HTC One S mới chỉ có mặt tại thị trường Đài Loan và nhà sản xuất HTC cũng chưa cho biết khi nào sẽ đưa sản phẩm này ra các thị trường khác./.

Theo Đại Hải (Vietnam+)