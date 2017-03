One Mini màu bạc trông nhỏ hơn, nằm bên cạnh HTC One.

Theo Engadget, One Mini có thể được trang bị màn hình 4,3 inch, tương đương với S4 Mini và nhỏ hơn so One, model có màn hình Full HD 4,7 inch. Với việc rút gọn kích thước này, độ phân giải được cho sẽ là HD 720p, thay vì Full HD 1.080p như đàn anh. Tuy nhiên, Mini vẫn mang nhiều điểm giống với HTC One, từ thiết kế nguyên khối làm bằng kim loại, hệ thống loa kép ở mặt trước cho tới những tính năng về phần mềm.

Nguồn tin từ Engadget cho rằng, One Mini sẽ sở hữu cấu hình tầm trung, dùng chip Snapdragon 400 lõi kép tốc độ 1,4 GHz giống như Facebook Phone HTC First. Máy chạy Android 4.2.2 Jelly Bean với màn hình BlinkFeed, tuy nhiên, việc có camera UltraPixel hay không lại chưa được xác nhận.

Một hình khác về One Mini màu bạc từng xuất hiện trước đó trên Internet.

Trong một phỏng vấn mới đây với VnExpress.net, trưởng đại diện của HTC ở Việt Nam cho biết hãng sẽ tung ra HTC One Mini vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, không nhiều thông tin khác về sản phẩm được chia sẻ.

Theo Tuấn Anh (VNE)